Trabzonspor 'da tepkiler çığ gibi büyüyor... Trabzonspor ile G.Antep maçının VAR kayıtları dün Türk hakemliğinin adalet sorunu, bugün değil yılların birikimiyle içinden çıkılmaz bir yaraya dönüştü. "Adalet" kavramı, sahada alınan kararlarla defalarca örselendi. Oyuncuların emeği, teknik direktörlerin zekâsı ve taraftarın tutkusu, hakemin düdüğüyle yok ediliyor.

TAKVİM'in usta yazarı Ulaş Özdemir son dönemde üst üste yaşanan hakem hatalarını değerlendirdi. (Takvim.com.tr | Arşiv)

OPERASYONEL YILLAR

1990'ların şampiyonluk yarışlarından bugüne kadar hakem hataları, adaletin nasıl kaybolduğunu gösterdi. O yıllarda VAR'ın eksikliğiyle görmezden gelinen ofsaytlar, çifte standart uygulanan kırmızı kartlar; haksız penaltılar... Günümüzdeyse VAR olmasına rağmen, "yokmuş" gibi yönetilen maçlar... VAR sistemi bile adaleti sağlayamıyor. Hakemlik kurumunun yıpranması, futbolcuların emeğini ve futbolun ruhunu çalıyor. VAR kayıtlarındaki skandallar, bu meselenin "gözden kaçan" hatalar olmadığını, bilinçli bir adaletsizliğin işlediğini kanıtlıyor.

AVRUPA'DAN DERSLER

Avrupa liglerinde hakemler, adalet terazisi gibi işliyor. Almanya'da verdikleri kararları açıklıyorlar. İngiltere'de hakemler, fiziksel ve psikolojik eğitimle destekleniyor, futbolun bir parçası haline geliyorlar. Avrupa'da VAR kararlarının hemen açıklanması, adaletin nasıl işlediğini gösteriyor.