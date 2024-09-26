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Trabzonspor'da Şenol Güneş'e çifte müjde!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ligin 7. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan bordo mavililerde teknik direktör Şenol Güneş, çifte müjde aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 12:41 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 12:41
Trabzonspor’da Şenol Güneş’e çifte müjde!

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Sezona üst üste 5 beraberlikle başlayan Trabzonspor'da, özellikle forvet hattındaki sınırlı seçenekler teknik direktör Şenol Güneş'i oldukça zorlamıştı. Ancak Pazar günkü Konyaspor karşılaşmasında deneyimli hocanın kadro derinliği bir nebze artacak.
Trabzonspor, 5 maçta 5 beraberlik aldı. (AA)Trabzonspor, 5 maçta 5 beraberlik aldı. (AA)

FIRTINA'YA MÜJDELİ HABER!

Edin Visca'nın kart cezası bitti ve hafif sakatlığını da atlattı. Aynı şekilde Mislav Orsic de iyileşti. Hırvat yıldız, son Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyememişti. Şenol hoca, iki yıldız ismi özel olarak Konyaspor maçına hazırlarken, saha içi liderlik yapmalarını bekliyor.

Sağ kanatta Visca'nın yeri garanti gözükürken, solda ise Orsic ile Nwakaeme ikilisi arasında rekabet var. Fakat Nijeryalı oyuncu fiziksel anlamda tam hazır olmadığı için kulübe kozu şeklinde kullanılabilir.
Şenol Güneş oyuncularıyla yakından ilgileniyor. (AA)Şenol Güneş oyuncularıyla yakından ilgileniyor. (AA)

BANZA VE CHAM YİNE İLK 11'DE

İleri uçta Banza'nın yeri garanti. 10 numarada ise Şenol Güneş'in yine Muhammed Cham'a forma vermesi bekleniyor. Esas belirsizlik orta sahanın merkezinde ve stoperde yaşanıyor. Savic'in yanı sıra Batagov ile Hüseyin Türkmen sakat. Defansta Denswil'in partneri bu kez yeni transfer Serdar Saatçi olabilir. Orta sahada ise Okay ve Mendy'nin oynaması ilk ihtimal. Fakat Mendy'nin yine stoperde başlama durumu da söz konusu.

Beşiktaş maçı öncesi Şenol Güneş için koreografi yapıldı. (AA)Beşiktaş maçı öncesi Şenol Güneş için koreografi yapıldı. (AA)

EREN ELMALI'DA PROBLEM YOK

Gaziantep FK maçında sakatlanan Eren Elmalı'nın detaylı kontrolleri dün yapıldı. Milli sol bekin önemli bir probleminin olmadığı öğrenilirken, pazar günkü Konyaspor mücadelesinde forma giymesi bekleniyor.

Eren'de sıkıntı yaşanması halinde ise sol bekte yeni transferlerden Barisic olacak. Teknik direktör Şenol Güneş, göreve geldikten sonraki 3 lig maçında da savunmanın solunda Eren'i oynatmıştı.

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