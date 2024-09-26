Trabzonspor, 5 maçta 5 beraberlik aldı. (AA)

Edin Visca'nın kart cezası bitti ve hafif sakatlığını da atlattı. Aynı şekilde Mislav Orsic de iyileşti. Hırvat yıldız, son Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyememişti. Şenol hoca, iki yıldız ismi özel olarak Konyaspor maçına hazırlarken, saha içi liderlik yapmalarını bekliyor.Sağ kanatta Visca'nın yeri garanti gözükürken, solda ise Orsic ile Nwakaeme ikilisi arasında rekabet var. Fakat Nijeryalı oyuncu fiziksel anlamda tam hazır olmadığı için kulübe kozu şeklinde kullanılabilir.