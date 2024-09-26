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Beşiktaş'ın İsrail takımıyla oynayacağı maç için tarafsız salon kararı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın EuroCup'ta İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo Tel Aviv ile İstanbul'da oynayacağı karşılaşma için flaş bir karar alındı. Mücadelenin Belgrad'a alındığı duyuruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 16:59 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 17:02
Beşiktaş’ın İsrail takımıyla oynayacağı maç için tarafsız salon kararı

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EuroCup'taki ilk maçında Buducnost Podgorica'yı 94-76 yenerek sezona başlayan Beşiktaş, ikinci maçında bir başka Türk temsilcisi Bahçeşehir ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ilk maçında Karadağ temsilcisi Buducnost Voli Podgorica'yı farklı yendi. [Anadolu Ajansı}Beşiktaş ilk maçında Karadağ temsilcisi Buducnost Voli Podgorica'yı farklı yendi. [Anadolu Ajansı}

Siyah beyazlılar 3. hafta mücadelesinde ise İsrail'in Hapoel Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak.

Zorlu randevu için salon değişikliği kararına gidildi. EuroCup yönetimi, iki takım arasında oynanacak maçın,Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Salonu'na alındığını açıkladı.

Açıklamada kararın Türkiye ve İsrail hükümetlerinin önerileriyle alındığı belirtildi.

8 Ekim Salı günü saat 20.00'de başlayacak müsabakanın ardından Kartal kalan 2 haftada da seyircisinin önüne çıkacak.

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