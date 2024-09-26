Beşiktaş’ın İsrail takımıyla oynayacağı maç için tarafsız salon kararı

EuroCup'taki ilk maçında Buducnost Podgorica'yı 94-76 yenerek sezona başlayan Beşiktaş, ikinci maçında bir başka Türk temsilcisi Bahçeşehir ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
EuroCup'taki ilk maçında Buducnost Podgorica'yı 94-76 yenerek sezona başlayan Beşiktaş, ikinci maçında bir başka Türk temsilcisi Bahçeşehir ile İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Siyah beyazlılar 3. hafta mücadelesinde ise İsrail'in Hapoel Tel Aviv ile kozlarını paylaşacak.
Zorlu randevu için salon değişikliği kararına gidildi. EuroCup yönetimi, iki takım arasında oynanacak maçın,Sırbistan'ın Belgrad kentindeki Aleksandar Nikolic Salonu'na alındığını açıkladı.
Açıklamada kararın Türkiye ve İsrail hükümetlerinin önerileriyle alındığı belirtildi.
8 Ekim Salı günü saat 20.00'de başlayacak müsabakanın ardından Kartal kalan 2 haftada da seyircisinin önüne çıkacak.