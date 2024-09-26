Çağlar Söyüncü'yü kutlayan ilk isim İrfan Can Kahveci oldu. [Anadolu Ajansı]

Yıldız oyuncu, "Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik, başardığımız için mutluyuz. Onları biraz olsun sevindirdik. Biz hiç yalnız bırakmıyorlar. Bize düşen görev onları hep mutlu etmek. Takım yendiyse hepimiz iyiyiz, yenildiyse kötüyüzdür. Herkese çok teşekkürler." dedi.