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Fenerbahçe'nin yıldızı Çağlar Söyüncü'den galibiyet yorumu: Taraftarımızı sevindirdiğimiz için mutluyuz

UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı ilk maçta Union SG ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada takımının ilk golünü atan Çağlar Söyüncü, taraftarlarını sevindirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 22:35 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 22:36
Fenerbahçe’nin yıldızı Çağlar Söyüncü’den galibiyet yorumu: Taraftarımızı sevindirdiğimiz için mutluyuz

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Union SG karşısında çıkan Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

Karşılaşmanın ilk golünü Çağlar Söyüncü attı. Milli stoper maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çağlar Söyüncü'yü kutlayan ilk isim İrfan Can Kahveci oldu. [Anadolu Ajansı]Çağlar Söyüncü'yü kutlayan ilk isim İrfan Can Kahveci oldu. [Anadolu Ajansı]

Yıldız oyuncu, "Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik, başardığımız için mutluyuz. Onları biraz olsun sevindirdik. Biz hiç yalnız bırakmıyorlar. Bize düşen görev onları hep mutlu etmek. Takım yendiyse hepimiz iyiyiz, yenildiyse kötüyüzdür. Herkese çok teşekkürler." dedi.

Çağlar Söyüncü golünü eşine armağan etti. [Anadolu Ajansı]Çağlar Söyüncü golünü eşine armağan etti. [Anadolu Ajansı]

26'ıncı dakikada filelere gönderdiği top sonrası gol ve sevinci için de konuşan Çağlar Söyüncü, "Golümü sevgili eşime armağan ediyorum." sözlerini sarf etti.

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