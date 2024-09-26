UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Union SG karşısında çıkan Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.
Karşılaşmanın ilk golünü Çağlar Söyüncü attı. Milli stoper maçın ardından açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçına Union SG karşısında çıkan Fenerbahçe, rakibini 2-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.
Karşılaşmanın ilk golünü Çağlar Söyüncü attı. Milli stoper maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Yıldız oyuncu, "Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkürler. Zorlu bir hafta sonu yaşatmıştık. Onlara moral vermek istedik, başardığımız için mutluyuz. Onları biraz olsun sevindirdik. Biz hiç yalnız bırakmıyorlar. Bize düşen görev onları hep mutlu etmek. Takım yendiyse hepimiz iyiyiz, yenildiyse kötüyüzdür. Herkese çok teşekkürler." dedi.
26'ıncı dakikada filelere gönderdiği top sonrası gol ve sevinci için de konuşan Çağlar Söyüncü, "Golümü sevgili eşime armağan ediyorum." sözlerini sarf etti.