Fenerbahçe - Union SG maç sonucu 2-1 📌 Maçtan dakikalar (ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup etti.
48. dakika: Sebastian Szymanski'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin şutu üstten auta çıktı.
61. dakika: Kevin Mac Allister'in uzun taç atışında Noah Sadiki'nin vuruşu kaleci Dominik Livakovic'te kaldı.
71. dakika: Dusan Tadic'in ortasında Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunu kaleci Anthony Moris kurtardı.
73. dakika: Youssef En-Nesyri defansın arkasına sarkıp ceza yayı civarında Kevin Mac Allister'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mac Allister direkt kırmızı kart gördü.
82. dakika: Edin Dzeko'nun pasında Bright Osayi-Samuel'in vuruşu savunmaya çarparak ağlara gitti. 2-0
90. dakika: Ousseynou Niang ceza sahasında Osayi-Samuel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi ve Osayi-Samuel kırmızı kartla oyundan atıldı.
90+2. dakika: Franjo Ivanovic'in penaltı vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı.
90+3. dakika: Franjo Ivanovic'in şutunda direkten dönen topu Ross Sykes tamamladı ve durumu 2-1 yaptı.
🔴 Goller
🔴 Kırmızı Kartlar
🌍 FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Fenerbahçe, Avrupa Ligi grup aşamasında Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Olimpik Lyon ve Midtjylland ile karşılaşacak.