SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe - Union SG maç sonucu 2-1 📌 Maçtan dakikalar (ÖZET)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise’i 2-1 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. Maçın ilk golü 26. dakikada Çağlar Söyüncü’den gelirken, ikinci gol 82. dakikada rakip oyuncu Christian Burgess’in kendi kalesine attığı golle geldi. Union Saint-Gilloise’in tek golü 90+3. dakikada Ross Sykes'ten geldi. Kevin Mac Allister ve Bright Osayi-Samuel kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 22:07 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 22:07
Fenerbahçe - Union SG maç sonucu 2-1 📌 Maçtan dakikalar ÖZET

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'i 2-1 mağlup etti.

Fotoğraflar: AA, IHAFotoğraflar: AA, IHA

📌 Maçtan Dakikalar

48. dakika: Sebastian Szymanski'nin pasında ceza sahasında topla buluşan Youssef En-Nesyri'nin şutu üstten auta çıktı.

61. dakika: Kevin Mac Allister'in uzun taç atışında Noah Sadiki'nin vuruşu kaleci Dominik Livakovic'te kaldı.

71. dakika: Dusan Tadic'in ortasında Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunu kaleci Anthony Moris kurtardı.

73. dakika: Youssef En-Nesyri defansın arkasına sarkıp ceza yayı civarında Kevin Mac Allister'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mac Allister direkt kırmızı kart gördü.

82. dakika: Edin Dzeko'nun pasında Bright Osayi-Samuel'in vuruşu savunmaya çarparak ağlara gitti. 2-0

90. dakika: Ousseynou Niang ceza sahasında Osayi-Samuel'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi ve Osayi-Samuel kırmızı kartla oyundan atıldı.

90+2. dakika: Franjo Ivanovic'in penaltı vuruşunu kaleci Livakovic kurtardı.

90+3. dakika: Franjo Ivanovic'in şutunda direkten dönen topu Ross Sykes tamamladı ve durumu 2-1 yaptı.

🔴 Goller

  • 26. dakika: Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe)
  • 82. dakika: Christian Burgess (kendi kalesine) (Fenerbahçe)
  • 90+3. dakika: Ross Sykes (Union Saint-Gilloise)

🔴 Kırmızı Kartlar

  • 73. dakika: Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise)
  • 90. dakika: Bright Osayi-Samuel (Fenerbahçe)

🌍 FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi grup aşamasında Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester United, AZ Alkmaar, Slavia Prag, Athletic Bilbao, Olimpik Lyon ve Midtjylland ile karşılaşacak.

Şenol Güneşten çarpıcı açıklamalar! Fenerbahçe bu konuda başarılı ama...Şenol Güneşten çarpıcı açıklamalar! Fenerbahçe bu konuda başarılı ama...
Şenol Güneş'ten çarpıcı açıklamalar! "Fenerbahçe bu konuda başarılı ama..."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan BM sonrası Türkevi’nde gazetecilere önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan millete çekilen kılıcı kınına soktu! ABD dönüşü net mesaj: Kendini bilmezler hak ettikleri cezayı alacak
Casper
Ajax - Beşiktaş | CANLI
Kanarya kendine geldi! Fenerbahçe Union SG’yi 2-1 yendi
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa ve enflasyon açıklaması
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Mescid-i Aksa Müslümanlarındır
Sır çözülecek mi? Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor! DNA eşleşmezse ne olacak? | İşte mezarın son hali
CANLI | İsrail Bekaa Vadisi ve Hizbullah’a ait hedefleri vurdu! Netanyahu ateşkes iddialarını reddetti
Ekmek teknesi geri döndü! Efsane dizi hafta içi her gün a2’de! İşte Heredot Cevdet ve diğer efsanelerin unutulmaz replikleri
Narin Güran cinayetinde flaş itiraf: Kolluk kuvvetlerini yanılttım | Amcaların evinden yeni kamera kayıtları | Salim Güran hücrede!
Müge Anlı’da aranan Samet Şeker’den acı haber geldi! Samet’in ailesinden şok iddia | Cinayet mi intihar mı?
Mansur Yavaş yine ’fitne’ dedi! Hedefinde İmamoğlu ve Saraçhane bülbülleri... İstifa etmem resti Aday olurum çıkışı
Fındık piyasasında yapıyı bozana yaptırım! Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle’den ’hakim durum’ uyarısı
Galatasaraylı yıldıza şok! Milli takım defteri kapandı
SON DAKİKA