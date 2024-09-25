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Cimbom'dan süper başlangıç! Galatasaray 3-1 PAOK MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde uygulanan yeni formatla ilk maçına çıkan Galatasaray, PAOK ile evidne karşılaştı. Sarı kırmızılılar ilk devresi 0-0 sona eren mücadelede Victor Osimhen'in vuruşu sonrası Baba Rahman'a çarpan topla 1-0 öne geçti. 67'de konuk takım Giannis Konstantelias ile beraberliği yakaladı. Ancak Nijeryalı forvetin durmaya niyeti yoktu. Yunus Akgün'e topu indirip asistini de yaptı ve skor 2-1'e geldi. Son dakikada Icardi fişi çekti ve maçın sonucunu 3-1 olarak tayin etti. Cimbom ilk maçından galibiyetle ayrılmasını bildi. İşte Galatasaray - PAOK maçında yaşananlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 20:46 Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024, 00:03
Cimbom’dan süper başlangıç! Galatasaray 3-1 PAOK MAÇ SONUCU

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk hafta maçında PAOK ile RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleden Baba Rahman'ın kendi kalesine, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin attığı golle karşılaşmadan 3-1 ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Yunus Akgün takımının 2. golünü attı. [REUTERS]Yunus Akgün takımının 2. golünü attı. [REUTERS]

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Kaan Ayhan'ın ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünden topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.

10. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, arka direkte topa bekletmeden vurdu. Kaleci Kotarski, meşin yuvarlağı çeldi.

25. dakikada Zivkovic'in pasında Camara, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.

26. dakikada Yunus Akgün'ün Jonny'e baskısı sonrasında top, ceza sahası sağ çaprazındaki Osimhen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Kotarski meşin yuvarlağı çeldi.

27. dakikada Yunus Akgün, PAOK defansından seken topu Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Kotarski topu kornere gönderdi.

42. dakikada Kaan Ayhan'ın ortasında Yunus Akgün, altıpas çizgisi önünden bekletmeden topa vurdu. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

45+1. dakikada atılan uzun pas sonrası savunma arkasına sarkan Konstantelias, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Konstantelias'ın şutunda kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

ÖNEMLİ ANLAR VE GOLLER

Yunus'un vuruşu az farkla dışarıda!

Günay'dan karşı karşıya muhteşem kurtarış!

GOOOOOOOOL! Victor Osimhen ile öne geçiyoruz.


Konstantelias'ın golüyle PAOK skoru 1-1'e getirdi.


GOOOLLL! Osimhen indirdi, Yunus çok sert vurdu! Galatasaray yeniden önde!

GOOOOL! Icardi Rams Park'ta fişi çekti

Yunus Akgün ile Andrija Zivkovic mücadelesi. [Anadolu Ajansı]Yunus Akgün ile Andrija Zivkovic mücadelesi. [Anadolu Ajansı]

DERBİ KADROSUNDAN TEK DEĞİŞİKLİK

PAOK ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, derbide kazanan takımını cezalı Muslera haricinde bozmadı.

Kadıköy'den 3-1'lik galibiyetle dönen Cimbom'da aynı oyuncular bir eksikle Yunan temsilcisi karşısında sahaya çıktı.

Okan Buruk kulübedeki yerine geri döndü. [AFP]Okan Buruk kulübedeki yerine geri döndü. [AFP]

OKAN BURUK YENİDEN KULÜBEDE

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Çekya ekibi Sparta Prag ile deplasmanda oynanan maçta 2 maç men cezası alan Teknik Direktör Okan Buruk, cezalarını Young Boys karşılaşmalarında tamamlamıştı.

Buruk, PAOK mücadelesiyle saha kenarındaki yerini aldı.

Günay Güvenç ilk kez 11'de yer aldı. [İHA]Günay Güvenç ilk kez 11'de yer aldı. [İHA]

GÜNAY İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine kalede görev alan Günay Güvenç bu sezon ilk kez 11'de başladı.

Güvenç bu sezon daha önce Young Boys karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Osimhen ilk golünü attı. [Anadolu Ajansı]Osimhen ilk golünü attı. [Anadolu Ajansı]

BİR SONRAKİ ADRES LETONYA

Galatasaray'ın PAOK ile oynadığı maçın ardından ikinci haftadaki rakibi Rigas Skola olacak.

Letonya deplasmanına gidecek Cimbom 3 puan için sahaya çıkacak.

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