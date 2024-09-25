Cimbom’dan süper başlangıç! Galatasaray 3-1 PAOK MAÇ SONUCU

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk hafta maçında PAOK ile RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleden Baba Rahman'ın kendi kalesine, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin attığı golle karşılaşmadan 3-1 ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
Yunus Akgün takımının 2. golünü attı. [REUTERS]
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Kaan Ayhan'ın ortasında Osimhen, altıpas çizgisi önünden topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
10. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, arka direkte topa bekletmeden vurdu. Kaleci Kotarski, meşin yuvarlağı çeldi.
25. dakikada Zivkovic'in pasında Camara, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
26. dakikada Yunus Akgün'ün Jonny'e baskısı sonrasında top, ceza sahası sağ çaprazındaki Osimhen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Kotarski meşin yuvarlağı çeldi.
27. dakikada Yunus Akgün, PAOK defansından seken topu Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Kotarski topu kornere gönderdi.
42. dakikada Kaan Ayhan'ın ortasında Yunus Akgün, altıpas çizgisi önünden bekletmeden topa vurdu. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
45+1. dakikada atılan uzun pas sonrası savunma arkasına sarkan Konstantelias, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Konstantelias'ın şutunda kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
ÖNEMLİ ANLAR VE GOLLER
Yunus'un vuruşu az farkla dışarıda!
Günay'dan karşı karşıya muhteşem kurtarış!
GOOOOOOOOL! Victor Osimhen ile öne geçiyoruz.
Konstantelias'ın golüyle PAOK skoru 1-1'e getirdi.
GOOOLLL! Osimhen indirdi, Yunus çok sert vurdu! Galatasaray yeniden önde!
GOOOOL! Icardi Rams Park'ta fişi çekti
Yunus Akgün ile Andrija Zivkovic mücadelesi. [Anadolu Ajansı]
DERBİ KADROSUNDAN TEK DEĞİŞİKLİK
PAOK ile karşılaşan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, derbide kazanan takımını cezalı Muslera haricinde bozmadı.
Kadıköy'den 3-1'lik galibiyetle dönen Cimbom'da aynı oyuncular bir eksikle Yunan temsilcisi karşısında sahaya çıktı.