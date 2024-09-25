Cimbom’dan süper başlangıç! Galatasaray 3-1 PAOK MAÇ SONUCU

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, ilk hafta maçında PAOK ile RAMS Park'ta kozlarını paylaştı. Sarı kırmızılılar mücadeleden Baba Rahman'ın kendi kalesine, Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin attığı golle karşılaşmadan 3-1 ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.