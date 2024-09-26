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Beşiktaş Ajax deplasmanında! Gio'dan flaş 11 kararı

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, ilk maçına Ajax karşısında çıkacak. Siyah beyazlılar, yeni formatta oynanacak sezona galibiyetle başlamak istiyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, Ajax karşısında sahaya süreceği 11'i de belirledi. İşte detaylar ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 15:53 Güncelleme Tarihi 26 Eylül 2024, 09:08
Beşiktaş Ajax deplasmanında! Gio’dan flaş 11 kararı

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BEŞİKTAŞ yarın akşam deplasmanda oynayacağı Ajax maçıyla, 10'uncu kez Avrupa Ligi macerasına start veriyor. Karşılaşma Amsterdam Johan Cruyff Arena'da TSİ 22:00'de başlayacak ve İngiliz hakem John Brooks tarafından yönetilecek.

Avrupa Ligi'ne, daha önce 9 kez katılan siyah-beyazlılar, sadece 3 kez gruptan çıkma başarısını gösterirken 6 kez grup aşamasında elenmişti. UEFA Kupası'nın genelinde ise 3 kez çeyrek final oynayan Beşiktaş, bu çeyrek finallerin ikisini çift maç eleme usulü varken, bir tanesini de Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna UEFA'da devam ederek oynamıştı.

Beşiktaş Avrupa Ligi'nde final hedefliyor. (AA)Beşiktaş Avrupa Ligi'nde final hedefliyor. (AA)
YENİ FORMAT DAHA ZOR OLACAK

UEFA'nın bu sezon yaptığı format değişikliğinden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de 36 takımlı lig statüsüne geçildi.

Beşiktaş, 8 farklı takımla 4 içerde 4 dışarda olmak üzere 8 maç oynayacak ve topladığı puanlar 36 takımın yer alacağı sıralamaya dahil edilecek. 36 takımlı sıralamada ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. Son 16 turuna kalacak diğer 8 takım ise 9 ve 24'üncü sıradaki 16 takımın oynayacağı elemeler sonrası belirlenecek. Ayrıca UEFA'nın yaptığı yeni format değişikliğinde, lig aşamasından sonraki turlara Şampiyonlar Ligi'nde elenen takımlar katılamıyor.

Beşiktaş, Ajax karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. (AA)Beşiktaş, Ajax karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. (AA)
AVRUPA KUPALARINDA 245'İNCİ MAÇINI OYNAYACAK

Siyah-beyazlılar Ajax maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 245'inci maçına çıkacak.

Daha önceki 244 maçta 92 galibiyet alan Beşiktaş, 49 karşılaşmadan beraberlikle ayrılırken 103 maçta da mağlup olmaktan kurtulamadı. 244 maçta rakip ağlara 328 gol atan Beşiktaş, kalesinde 369 gol gördü.

Rashica, yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. (AA)Rashica, yakaladığı çıkışla dikkat çekiyor. (AA)
VAN BRONCKHORST SÜRPRİZ İSTEMİYOR

Bu sezon Süper Lig'e ve Avrupa'ya çok iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş ligde 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik, Avrupa Ligi elemesinde de 1 beraberlik, 1 galibiyet aldı. Beşiktaş ayrıca Süper Kupa'da da Galatasaray'ı mağlup edip kupanın sahibi olmuştu.

Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst, Avrupa Ligi'nde de ilk maçından galibiyetle ayrılıp yenilmeme serisini sürdürmek istiyor.

Beşiktaş'ın gol umutları Immobile ve Rafa Silva olacak. (AA)Beşiktaş'ın gol umutları Immobile ve Rafa Silva olacak. (AA)
MUHTEMEL 11

Beşiktaş'ın Ajax karşısında eksik ve cezalı futbolcusu bulunmuyor. Siyah- beyazlıların muhtemel 11'i şu şekilde;

Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, İmmobile.

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