Jose Mourinho Fenerbahçe ile Avrupa rekoru kırdı!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, ilk maçında Union SG ile karşılaştı. Kanarya'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho için bu maçın büyük bir anlamı vardı.
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, ilk maçında Union SG ile karşılaştı. Kanarya'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho için bu maçın büyük bir anlamı vardı.
Deneyimli teknik direktör, 21. yüzyıl içinde çalıştırdığı 9 takımla birlikte Avrupa'da grup aşamasında maça çıkan tek isim olmayı başardı.
Mourinho'nun Avrupa'da grup aşamasında mücadele ettiği takımlar;
Benfica
Porto
Chelsea
Inter
Real Madrid
Manchester United
Tottenham
Roma