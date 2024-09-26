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Jose Mourinho Fenerbahçe ile Avrupa rekoru kırdı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımı ile çıktığı Union SG ile karşılaşmasında Avrupa rekoruna imza attı. Portekizli antrenör sarı lacivertlilerle birlikte tarihe geçti.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 20:26 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 20:26
Jose Mourinho Fenerbahçe ile Avrupa rekoru kırdı!

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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, ilk maçında Union SG ile karşılaştı. Kanarya'nın Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho için bu maçın büyük bir anlamı vardı.

Jose Mourinho Fenerbahçe ile rekor kırdı. [İHA]Jose Mourinho Fenerbahçe ile rekor kırdı. [İHA]

Deneyimli teknik direktör, 21. yüzyıl içinde çalıştırdığı 9 takımla birlikte Avrupa'da grup aşamasında maça çıkan tek isim olmayı başardı.

Mourinho'nun Avrupa'da grup aşamasında mücadele ettiği takımlar;

Benfica
Porto
Chelsea
Inter
Real Madrid
Manchester United
Tottenham
Roma

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