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Süper Lig'de sezonun adı belirlendi! TFF'den açıklama geldi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun adı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama ile birlikte yönetim kurulunun yaptığı toplantı sonrasında bu kararı alındığı duyuruldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2024 , 17:44 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2024 , 17:45
Süper Lig’de sezonun adı belirlendi! TFF’den açıklama geldi

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Türkiye Futbol Federasyonu, güncel sezonun adına Şamil Ekinci'nin isminin verildiğini açıkladı.

Şamil Ekinci Trabzonspor'un efsane başkanlarından biri. [Anadolu Ajansı]Şamil Ekinci Trabzonspor'un efsane başkanlarından biri. [Anadolu Ajansı]

TFF'nin açıklaması şu şekilde:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı değerlendirmede, Trendyol Süper Lig'in Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan futbol adamları ve eski millî futbolcuların anısına oynanması uygulaması kapsamında, ligin kalan haftalarının "2024-2025 Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu" olarak oynatılmasına karar vermiştir.

Türk futboluna değerli katkılarda bulunan Şamil Ekinci, Trabzonspor'da 5 sezon süren başkanlığı döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası sevinci yaşamıştı.

Merhum Şamil Ekinci'ye bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

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