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Victor Osimhen Galatasaray'daki ilk golünü attı!

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, ilk iki maçında yaptığı asistlerin ardından PAOK karşısında ağları havalandırmayı başardı. Nijeryalı golcü takımını 1-0 öne geçiren vuruşu yaptı.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 23:21 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 23:21
Victor Osimhen Galatasaray’daki ilk golünü attı!

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PAOK ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşan Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile 1-0 öne geçti.

Sarı kırmızılıların bu sezon ilk golü olarak kayıtlara geçen sayısını kaydeden Nijeryalı forvet böylelikle Türkiye kariyerinde ilk kez fileleri havalandırdı.

Victor Osimhen ilk golünü Davinson Sanchez ile kutladı. [REUTERS]Victor Osimhen ilk golünü Davinson Sanchez ile kutladı. [REUTERS]

Daha önce Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor maçlarında asist yapma başarısı gösteren dev forvet bu kez sahne alarak golü atmayı başardı.

Kullanılan köşe vuruşu sonrasında kafayla topa vuran Osimhen, takımını öne geçirdi.

Gol sonrası tribünlerde büyük sevinç yaşandı.

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