Victor Osimhen Galatasaray’daki ilk golünü attı!

Sarı kırmızılıların bu sezon ilk golü olarak kayıtlara geçen sayısını kaydeden Nijeryalı forvet böylelikle Türkiye kariyerinde ilk kez fileleri havalandırdı.

Victor Osimhen ilk golünü Davinson Sanchez ile kutladı. [REUTERS]

Daha önce Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor maçlarında asist yapma başarısı gösteren dev forvet bu kez sahne alarak golü atmayı başardı.

Kullanılan köşe vuruşu sonrasında kafayla topa vuran Osimhen, takımını öne geçirdi.

Gol sonrası tribünlerde büyük sevinç yaşandı.