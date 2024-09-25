Samandıra’da kritik zirve: Ali Koç derbi yenilgisi sonrası Jose Mourinho ile bir araya geldi!

Fenerbahçe'de Galatasaray'a karşı alınan derbi mağlubiyeti sonrası önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç'un Samandıra'da Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile bir araya geldiği ve hem derbide alınan sonuç hem de ortaya konan kötü futbol ile ilgili durum değerlendirmesi yapıldığı belirlendi.
Ali Koç derbi yenilgisi sonrası Jose Mourinho ile bir araya geldi. (Takvim.com.tr | Arşiv)
KAZANMAMIZ GEREKİYORDU
Koç'un deneyimli teknik adama, "Galatasaray maçında aldığımız sonuç bizim camiamızda kabul edilemez. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Koç'un,"Aynı zamanda son dönemde oyun olarak iyi bir seviyede değiliz" dediği ifade edildi.
Galatasaray-Fenerbahçe maçı (Takvim.com.tr | Arşiv)
DAHA GÜÇLÜ BİR OYUN SÖZÜ
Sarı-Lacivertli kulübün başkanı, "Derbide bize yakışmayacak bir futbol oynadık. Bu süreç böyle devam etmemeli, bu takım bir an önce toparlanıp kendine gelmeli" ifadelerini kullandığı belirlendi.