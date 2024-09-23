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Manchester City'den Musiala hamlesi!

Her sezon yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Manchester City, geçtiğimiz yaz transfer dönemini nispeten sessiz geçirdi. Guardiola'nın ekibi, ara transfer dönemi için ise flaş bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 17:07 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 17:07
Manchester City’den Musiala hamlesi!

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Manchester City, Bayern Münih'in ve Almanya Milli Takımı'nın yıldız ismi Jamal Musiala'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınından Team Talk'ın haberine göre Manchester City, Jamal Musiala için 100 milyon Euro değerinde bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Musiala, geleceğin en büyük yıldızları arasında gösteriliyor. (AFP)Musiala, geleceğin en büyük yıldızları arasında gösteriliyor. (AFP)

İngiltere'de Chelsea ve Southampton altyapısından yetişen Musiala, 2019 Temmuz'da Bayern Münih U17 takımına transfer olmuştu. 2020'de A takıma yükselen ve yükseldiği gibi takımın en önemli isimlerinden olan 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek.

Alman yıldız ile Real Madrid ile diğer Premier League devleri ilgilenirken oyuncunun İngiltere'ye geri dönme fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Bu sezon şu ana kadar 6 maça çıkan Musiala 3 gol atıp 3 asist yaptı.

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