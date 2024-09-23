Manchester City’den Musiala hamlesi!

Musiala, geleceğin en büyük yıldızları arasında gösteriliyor. (AFP)



İngiltere'de Chelsea ve Southampton altyapısından yetişen Musiala, 2019 Temmuz'da Bayern Münih U17 takımına transfer olmuştu. 2020'de A takıma yükselen ve yükseldiği gibi takımın en önemli isimlerinden olan 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 Haziran'da sona erecek.



Alman yıldız ile Real Madrid ile diğer Premier League devleri ilgilenirken oyuncunun İngiltere'ye geri dönme fikrine sıcak baktığı gelen haberler arasında.



Bu sezon şu ana kadar 6 maça çıkan Musiala 3 gol atıp 3 asist yaptı.