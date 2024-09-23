SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray - PAOK maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına PAOK karşısında çıkacak. Sarı kırmızılıların sahasında oynayacağı karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Galatasaray - PAOK maçında İspanyol hakem Alejandro Hernandez düdük çalacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 11:28 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 11:40
Galatasaray - PAOK maçının hakemi belli oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında 25 Eylül Çarşamba günü Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacağı maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Hernandez, geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe - Olympiakos maçını yönetmişti. (AA)Hernandez, geçtiğimiz sezon oynanan Fenerbahçe - Olympiakos maçını yönetmişti. (AA)

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakada Alejandro Hernandez düdük çalacak. Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo'nun yardımcı hakemlik görevini üstleneceği mücadelenin dördüncü hakemi de Jose Luis Munuera olacak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Carlos del Cerro Grande ile yardımcısı Guillermo Cuadra görev yapacak.

Süper Ligin şampiyonunu duyurdular! 2 puan farkla...Süper Ligin şampiyonunu duyurdular! 2 puan farkla...
Süper Lig'in şampiyonunu duyurdular! 2 puan farkla...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Arnavutluk’ta Bektaşi Devleti kuruluyor! Vatikan değil FETÖ benzeri yapı: Perde arkasından İsrail ve Soros çıktı
Ümraniye’de polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti suç makinesi çıktı: Çocuğa cinsel istismar...
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde gizli tanık mı var? | TÜBİTAK da devrede! Yeni kamera kayıtları didik didik inceleniyor
Süper Lig’in şampiyonunu duyurdular! 2 puan farkla...
Başkan Erdoğan’dan ABD’deki düşünce kuruluşu temsilcileriyle toplantıda önemli açıklamalar
MEMURA-EMEKLİYE OCAK ZAMMI | Yeni ipuçları geldi: 42 bin 855 TL’yi aşacak mı?
Başkan Erdoğan’dan 20 ABD’li dev ile ekonomi çıkarması! Apple’a Türkiye teklifi | Başkan Erdoğan liderler Türkevi’nde ağırlayacak
Spor yazarları Beşiktaş - Eyüpspor maçını değerlendirdi!
CHP’nin Atatürk istismarı bir kez daha tescillendi! Ediz Ün’den Mustafa Kemal’in izinde kaçakçılık... Arşivden çıkan itiraf
Başkan Erdoğan’dan ABD’de net mesaj: İsrail savaşı bölgeye yayıyor
Türk Lirası’na geçişte tarihi rekor: 11.1 trilyon! TL mevduata ilgi giderek artıyor
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat günler sonra ilk kez konuştu: Hatalıyım
Galatasaray’ın yeni yıldızı Yunus Akgün! Performansı şaşırttı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan önce Edi Rama’yı ardından Aleksandar Vucic’i kabul etti! Görüşmede kritik mesaj: İsrail’e artık dur denmeli
SON DAKİKA