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Porto'ya soğuk duş! Bodo Glimt Porto 3-2 MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakiplerinden biri olan Bodo Glimt, Porto ile karşılaştığı mücadeleden 3-2 galip ayrılarak ilk haftayı 3 puanla kapattı ve büyük bir sürprize imza attı.

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Giriş Tarihi 25 Eylül 2024, 22:28 Güncelleme Tarihi 25 Eylül 2024, 22:28
Porto’ya soğuk duş! Bodo Glimt Porto 3-2 MAÇ SONUCU

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Yeni formatıyla uygulanan UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları başladı ve sürpriz denilebilecek bir sonuç da alındı.

Norveç temsilcisi Bodo Glimt, Porto karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve herkesi şaşırtan bir zafer elde etti.

Porto Norveç'ten hiç hesap etmediği bir mağlubiyetle döndü. [EPA]Porto Norveç'ten hiç hesap etmediği bir mağlubiyetle döndü. [EPA]

Konuk takım 8'inci dakikada Samu'nun golü ile 1-0 öne geçti. Ancak Kasper Hogh 7 dakika sonra durumu eşitledi. 40'ta ise Jens Peter Hauge takımını öne geçirdi. İlk devre 2-1 sona erdi.

Hauge 62'de bu kez kendisinin 2, takımının üçüncü golünü kaydederek farkı ikiye çıkardı. Porto adına ve maçta son golü Portekiz temsilcisinin Türk asıllı oyuncusu Deniz Gül kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta Bodo/Glimt, Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Porto, Manchester United'ı ağırlayacak.

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