Porto’ya soğuk duş! Bodo Glimt Porto 3-2 MAÇ SONUCU

Yeni formatıyla uygulanan UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları başladı ve sürpriz denilebilecek bir sonuç da alındı.

Norveç temsilcisi Bodo Glimt, Porto karşısında 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı ve herkesi şaşırtan bir zafer elde etti.