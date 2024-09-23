Fırtına beraberliğe abone! Trabzonspor Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında oynadığı beşinci maçından da galibiyet çıkaramadı. Bordo mavililer Sivasspor, Eyüpspor, Beşiktaş ve Kayserispor sonrasında Gaziantep FK ile de berabere kaldı. İşte Gaziantep FK - Trabzonspor maçındaki önemli anlar ve yaşananlar...
Trabzonspor 5'inci maçından da beraberlikle ayrıldı. [Anadolu Ajansı]
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Gaziantep FK'nin ceza alanı dışından kazandığı serbest atışta topun başına Furkan Soyalp geçti. Furkan Soyalp'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Ömürcan Artan'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
16. dakikada sağ kanattan Ömürcan Artan'ın ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.
37. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mendy'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
45+3. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest atışta Sorescu, ceza alanına ortasını yaptı. İyi yükselen Saborit'in kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.
Batista Mendy yeniden stopere çekildi. [Anadolu Ajansı]
BATISTA MENDY YENİDEN STOPERDE
Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Batista Mendy, ilk 11'de başladığı Gaziantep FK karşılaşmasında stoperde görev aldı.
Fransız futbolcu, Savic'in uzun süreli sakatlığı nedeniyle Şenol Güneş tarafından bu bölgede tercih edildi.