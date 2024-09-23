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Fırtına beraberliğe abone! Trabzonspor Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan Trabzonspor, mücadeleden 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Fırtına bu sonuçla çıkıtğı 5 karşılaşmadan da birer puan elde ederken galibiyeti Konyaspor karşısında arayacak. İşte Gaziantep FK - Trabzonspor maçındaki önemli anlar ve yaşananlar...

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 18:57 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 22:08
Fırtına beraberliğe abone! Trabzonspor Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında oynadığı beşinci maçından da galibiyet çıkaramadı. Bordo mavililer Sivasspor, Eyüpspor, Beşiktaş ve Kayserispor sonrasında Gaziantep FK ile de berabere kaldı. İşte Gaziantep FK - Trabzonspor maçındaki önemli anlar ve yaşananlar...

Trabzonspor 5'inci maçından da beraberlikle ayrıldı. [Anadolu Ajansı]Trabzonspor 5'inci maçından da beraberlikle ayrıldı. [Anadolu Ajansı]

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Gaziantep FK'nin ceza alanı dışından kazandığı serbest atışta topun başına Furkan Soyalp geçti. Furkan Soyalp'in vuruşunda meşin yuvarlak, savunmadan döndü. Dönen topla buluşan Ömürcan Artan'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada sağ kanattan Ömürcan Artan'ın ceza alanına gönderdiği topu kontrol eden Okereke'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı gitti.

37. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mendy'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

45+3. dakikada ev sahibi ekibin kazandığı serbest atışta Sorescu, ceza alanına ortasını yaptı. İyi yükselen Saborit'in kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

Batista Mendy yeniden stopere çekildi. [Anadolu Ajansı]Batista Mendy yeniden stopere çekildi. [Anadolu Ajansı]

BATISTA MENDY YENİDEN STOPERDE

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Batista Mendy, ilk 11'de başladığı Gaziantep FK karşılaşmasında stoperde görev aldı.

Fransız futbolcu, Savic'in uzun süreli sakatlığı nedeniyle Şenol Güneş tarafından bu bölgede tercih edildi.

Anthony Nwakaeme bu kez istenen skor katkısını sağlayamadı. [Anadolu Ajansı]Anthony Nwakaeme bu kez istenen skor katkısını sağlayamadı. [Anadolu Ajansı]

NWAKAEME YENİDEN 11'DE

2 senelik ayrılık sonrası Trabzonspor'a dönen Anthony Nwakaeme, Mislav Orsic'in sakatlığı ve Edin Vişça'nın cezası nedeniyle ilk 11'de forma şansı buldu.

Nijeryalı futbolcu bu sezon ilk kez 11'de yer aldı.

Simon Banza'nın golü VAR'a takıldı. [Anadolu Ajansı]Simon Banza'nın golü VAR'a takıldı. [Anadolu Ajansı]

BANZA VAR'A TAKILDI

Bordo mavililer karşılaşmanın 63'üncü dakikasında Simon Banza ile öne geçti. Ancak Kongolu futbolcunun golü Volkan Bayarslan'dan geri döndü.

VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Bayarslan, Pedro Malheiro'nun faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti ve Portekizli futbolcuya sarı kart gösterdi.

Trabzonspor'da Muhammed Cham maç genelinde etkili olamadı. [Anadolu Ajansı}Trabzonspor'da Muhammed Cham maç genelinde etkili olamadı. [Anadolu Ajansı}

RAKİP KONYASPOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7'inci haftasında Konyaspor'u ağırlayacak. Gaziantep FK ise Eyüpspor deplasmanında 3 puan arayacak.

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Fırtına beraberliğe abone! Trabzonspor Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı
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