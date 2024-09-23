Fırtına beraberliğe abone! Trabzonspor Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında oynadığı beşinci maçından da galibiyet çıkaramadı. Bordo mavililer Sivasspor, Eyüpspor, Beşiktaş ve Kayserispor sonrasında Gaziantep FK ile de berabere kaldı. İşte Gaziantep FK - Trabzonspor maçındaki önemli anlar ve yaşananlar...