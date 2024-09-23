Yunanlar PAOK’u Galatasaray için uyardı: Rams Park’tan çıkmak için...

Bugüne kadar pek çok dev kulübü kendi stadında yenmeyi başaran Galatasaray, yeni bir Avrupa Ligi macerasına daha başlıyor. İlk hafta maçında PAOK'u ağırlayacak Cimbom'un hedefi 3 puanı hanesine yazdırmak.

Derbiden 3-1'lik zaferle de dönerek liderliğini perçinleyen Aslan, Avrupa Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapmayı arzuluyor. Yunan temsilcisi için ülke basınında karşılaşmaya büyük önem veriliyor.