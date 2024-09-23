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Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yine sahnede!

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu yıldızını parlatmayı sürdürüyor. Milli futbolcu, Boavista maçının 12'inci dakikasında Vangelis Pavlidis'in golünde asisti yapan isim oldu. Orkun Kökçü ise Belgrad'da attığı uzaktan gole bir yenisini de bu maçta yenisini ekledi. Asist ise yine Kerem'den geldii.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 22:34 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 23:03
Benfica’da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yine sahnede!

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12 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Santa Clara ve Kızılyıldız maçlarında gol atarak Portekiz kariyerine önemli bir başlangıç yapmıştı.

Milli futbolcu, takımının Boavista deplasmanında Vangelis Pavlidis ile öne geçtiği golde asist yapan isim oldu.

Vangelis Pavlidis takımını 1-0 öne geçirdi. [REUTERS]Vangelis Pavlidis takımını 1-0 öne geçirdi. [REUTERS]

Soldan ceza sahasına giren 24 yaşındaki kanat oyuncusu çizgiye inip topu Yunan golcüye aktardı ve Lizbon temsilcisi 1-0 öne geçti.

Orkun Kökçü adından söz ettirmeyi sürdürüyor. [REUTERS]Orkun Kökçü adından söz ettirmeyi sürdürüyor. [REUTERS]

Orkun Kökçü de 31'inci dakikasında Kerem'in asisti sonrasında uzaktan attığı şutla kaleciyi mağlup etti ve farkı ikiye çıkardı.

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