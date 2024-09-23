Benfica’da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yine sahnede!

12 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Santa Clara ve Kızılyıldız maçlarında gol atarak Portekiz kariyerine önemli bir başlangıç yapmıştı.

Milli futbolcu, takımının Boavista deplasmanında Vangelis Pavlidis ile öne geçtiği golde asist yapan isim oldu.