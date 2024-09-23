Benfica’da Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü yine sahnede!

12 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Santa Clara ve Kızılyıldız maçlarında gol atarak Portekiz kariyerine önemli bir başlangıç yapmıştı.
Milli futbolcu, takımının Boavista deplasmanında Vangelis Pavlidis ile öne geçtiği golde asist yapan isim oldu.
Vangelis Pavlidis takımını 1-0 öne geçirdi. [REUTERS]
Soldan ceza sahasına giren 24 yaşındaki kanat oyuncusu çizgiye inip topu Yunan golcüye aktardı ve Lizbon temsilcisi 1-0 öne geçti.
Orkun Kökçü adından söz ettirmeyi sürdürüyor. [REUTERS]
Orkun Kökçü de 31'inci dakikasında Kerem'in asisti sonrasında uzaktan attığı şutla kaleciyi mağlup etti ve farkı ikiye çıkardı.