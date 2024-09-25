Galatasaray - PAOK maçı saat kaçta? GS PAOK maçı hangi kanalda? İlk 11’ler...

Maçın saati yaklaştıkça, futbolseverler de "Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" gibi sorularla karşılaşmayı takip etmenin yollarını araştırıyor. Taraftarlar, maçın başlaması için alarmlar kurarak heyecanla bekliyor.
Maçın saati yaklaştıkça, futbolseverler de "Galatasaray - PAOK maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" gibi sorularla karşılaşmayı takip etmenin yollarını araştırıyor. Taraftarlar, maçın başlaması için alarmlar kurarak heyecanla bekliyor.
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI BAŞLIYOR!
Türkiye'nin Avrupa Ligi temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk maçlarını oynamak için sahaya çıkıyor. İlk maç Yunanistan ekibi PAOK ile karşılaşacak Galatasaray'ın!
25 Eylül: Galatasaray - PAOK
26 Eylül: Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise
26 Eylül : Ajax - Beşiktaş
GALATASARAY - PAOK MAÇI NE ZAMAN?
RAMS Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray - PAOK karşılaşması 25 Eylül Çarşamba günü oynanacak. Heyecanlı karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
GALATASARAY - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak takip edilecek.
2024-2025 UEFA AVRUPA LİGİ GALATASARY MAÇ FİKSTÜRÜ
25 Eylül 2024 Çarşamba
22:00: Galatasaray - PAOK
3 Ekim 2024 Perşembe
19:45: RFS - Galatasaray
23 Ekim 2024 Perşembe
17:30: Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım 2024 Perşembe
20:45: Galatasaray - Tottenham
28 Kasım 2024 Perşembe
20:45: Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık 2024 Perşembe
20:45: Malmö - Galatasaray
21 Ocak 2025 Salı
18:30: Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak 2025 Perşembe
23:00: Ajax - Galatasaray