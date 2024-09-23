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Trabzonspor'a büyük şok! Stefan Savic 6 hafta yok

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK maçı öncesinde Stefan Savic'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 19:37 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 19:51
Trabzonspor’a büyük şok! Stefan Savic 6 hafta yok

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Güneş, Gaziantep FK ile oynayacakları maç öncesinde sakat oyuncular hakkında bilgiler verdi. Stefan Savic'in 1.5 aya kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Stefan Savic Kayserispor maçında sakatlanmıştı. [Anadolu Ajansı]Stefan Savic Kayserispor maçında sakatlanmıştı. [Anadolu Ajansı]

Savic hakkında kendileri adına üzücü haberi paylaşan Şenol Güneş, "Sakatlıklar var. Savic'in 4-6 hafta diyorlar, Orsic'in sakatlığı o kadar değil. Bu hafta yok, haftaya bakacağız. Visca'nın da hafif gerginliği vardı. Biraz toparlanmıştı ama kırmızı kart gördü. Sakatlık durumu da vardı. Yarından itibaren katılacak." ifadelerini kullandı.

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