Trabzonspor’a büyük şok! Stefan Savic 6 hafta yok

Güneş, Gaziantep FK ile oynayacakları maç öncesinde sakat oyuncular hakkında bilgiler verdi. Stefan Savic'in 1.5 aya kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Güneş, Gaziantep FK ile oynayacakları maç öncesinde sakat oyuncular hakkında bilgiler verdi. Stefan Savic'in 1.5 aya kadar sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Savic hakkında kendileri adına üzücü haberi paylaşan Şenol Güneş, "Sakatlıklar var. Savic'in 4-6 hafta diyorlar, Orsic'in sakatlığı o kadar değil. Bu hafta yok, haftaya bakacağız. Visca'nın da hafif gerginliği vardı. Biraz toparlanmıştı ama kırmızı kart gördü. Sakatlık durumu da vardı. Yarından itibaren katılacak." ifadelerini kullandı.