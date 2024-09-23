Trabzonspor’a büyük şok! Stefan Savic 6 hafta yok

Stefan Savic Kayserispor maçında sakatlanmıştı. [Anadolu Ajansı]

Savic hakkında kendileri adına üzücü haberi paylaşan Şenol Güneş, "Sakatlıklar var. Savic'in 4-6 hafta diyorlar, Orsic'in sakatlığı o kadar değil. Bu hafta yok, haftaya bakacağız. Visca'nın da hafif gerginliği vardı. Biraz toparlanmıştı ama kırmızı kart gördü. Sakatlık durumu da vardı. Yarından itibaren katılacak." ifadelerini kullandı.