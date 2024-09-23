Partizan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin kazananı 4-0'lık sonuçla kırmızı beyazlılar oldu. Gollerin 3'ü daha önce Göztepe ve Adana Demirspor'da forma giyen Cheif Ndiaye'den gelirken diğerini ise Silas Mvumpa kaydetti.

Dünyanın en ateşli derbilerinden biri olarak gösterilen Partizan ile Kızılyıldız kozlarını paylaştı.

Aleksandar Stanojevic daha önce Konyaspor'u da çalıştırmıştı. [Partizan - X hesabı]

Mücadelenin ardından ev sahibi ekibin taraftarları soyunma odasını bastı. Cam ve çerçevelerini indiren Partizanlılar, Konyaspor'da görev de yapan Aleksandar Stanojevic'in de yaralanmasına neden oldu.

Deneyimli çalıştırıcının boynunda kesikler oluştu. Ayrıca yüzünde de bantla kameraların karşısına çıktı.

Maçın ardından basın toplantısına yüzünde yara bantlarıyla çıkan ve gözleri dolan Aleksandar Stanojevic, "Yazıklar olsun! Çok üzgünüm. En ağır yenilgi, herkesten özür dilerim!" ifadelerini kullandı.