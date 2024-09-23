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Derbi hezimeti sonrası soyunma odası basıp teknik direktörü yaraladılar

Sırbistan liginin en önemli maçında Partizan ile Kızılyıdlız karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk takım 4-0 kazandıktan sonra siyah beyazlı ekibin taraftarları soyunma odasına saldırıp teknik direktör Aleksandar Stanojevic'i yaraladı. İşte detaylar..

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 00:06 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 00:12
Derbi hezimeti sonrası soyunma odası basıp teknik direktörü yaraladılar

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Dünyanın en ateşli derbilerinden biri olarak gösterilen Partizan ile Kızılyıldız kozlarını paylaştı.

Partizan Stadyumu'nda oynanan mücadelenin kazananı 4-0'lık sonuçla kırmızı beyazlılar oldu. Gollerin 3'ü daha önce Göztepe ve Adana Demirspor'da forma giyen Cheif Ndiaye'den gelirken diğerini ise Silas Mvumpa kaydetti.

Aleksandar Stanojevic daha önce Konyaspor'u da çalıştırmıştı. [Partizan - X hesabı]Aleksandar Stanojevic daha önce Konyaspor'u da çalıştırmıştı. [Partizan - X hesabı]

Mücadelenin ardından ev sahibi ekibin taraftarları soyunma odasını bastı. Cam ve çerçevelerini indiren Partizanlılar, Konyaspor'da görev de yapan Aleksandar Stanojevic'in de yaralanmasına neden oldu.

Deneyimli çalıştırıcının boynunda kesikler oluştu. Ayrıca yüzünde de bantla kameraların karşısına çıktı.

Maçın ardından basın toplantısına yüzünde yara bantlarıyla çıkan ve gözleri dolan Aleksandar Stanojevic, "Yazıklar olsun! Çok üzgünüm. En ağır yenilgi, herkesten özür dilerim!" ifadelerini kullandı.

Cherif Ndiaye 3 golle maçın adamı oldu. [Starsport/Pedja Milosavljević]Cherif Ndiaye 3 golle maçın adamı oldu. [Starsport/Pedja Milosavljević]

Kızılyıldız bu sonuçla 8 karşılaşmada 22 puana ulaşırken Partizan ise 11'de kaldı.

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