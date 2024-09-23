Trabzonspor tarihe geçti!

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ıncı hafta itibarıyla oynadığı 5. maçından da beraberlikle ayrıldı.
Bordo mavililer, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalıp 1 puan aldı ve toplamda 5'e ulaştı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ıncı hafta itibarıyla oynadığı 5. maçından da beraberlikle ayrıldı.
Bordo mavililer, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalıp 1 puan aldı ve toplamda 5'e ulaştı.
Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Zonguldakspor'un (1979/80) ardından bir sezondaki ilk beş maçı berabere biten ikinci takım oldu.
Trabzonspor'un bu sezon ligdeki maçları şu şekilde;
Sivasspor 0-0 Trabzonspor
Eyüpspor 0-0 Trabzonspor
Trabzonspor 1-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-2 Kaysersipor
Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor