Trabzonspor tarihe geçti!

Bordo mavililer, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalıp 1 puan aldı ve toplamda 5'e ulaştı.

Trabzonspor , Süper Lig'in 6'ıncı hafta itibarıyla oynadığı 5. maçından da beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un attığı gol Pedro Malheiro'nun faulü nedeniyle iptal edildi. [Anadolu Ajansı]

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Zonguldakspor'un (1979/80) ardından bir sezondaki ilk beş maçı berabere biten ikinci takım oldu.

Trabzonspor'un bu sezon ligdeki maçları şu şekilde;

Sivasspor 0-0 Trabzonspor

Eyüpspor 0-0 Trabzonspor

Trabzonspor 1-1 Beşiktaş

Trabzonspor 2-2 Kaysersipor

Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor