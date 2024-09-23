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Trabzonspor tarihe geçti!

Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrılan Trabzonspor, tarihe geçen bir istatistiğe imza attı.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 23:14 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 23:16
Trabzonspor tarihe geçti!

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Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ıncı hafta itibarıyla oynadığı 5. maçından da beraberlikle ayrıldı.

Bordo mavililer, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalıp 1 puan aldı ve toplamda 5'e ulaştı.

Trabzonspor'un attığı gol Pedro Malheiro'nun faulü nedeniyle iptal edildi. [Anadolu Ajansı]Trabzonspor'un attığı gol Pedro Malheiro'nun faulü nedeniyle iptal edildi. [Anadolu Ajansı]

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde Zonguldakspor'un (1979/80) ardından bir sezondaki ilk beş maçı berabere biten ikinci takım oldu.

Trabzonspor'un bu sezon ligdeki maçları şu şekilde;

Sivasspor 0-0 Trabzonspor
Eyüpspor 0-0 Trabzonspor
Trabzonspor 1-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-2 Kaysersipor
Gaziantep FK 0-0 Trabzonspor

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