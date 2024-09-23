Göz Göz farklı kazandı! Göztepe Kayserispor’u 3-0 yendi

Taha Altıkardeş takımı adına gol perdesini açan isim oldu. [İHA]

Karşılaşmada açılışı yapan isim Taha Altıkardeş oldu. 13'üncü dakikada takımını öne geçiren genç stoperin ardından Juan skoru 2-0'a taşıdı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

İkinci devrede ise Doğan Erdoğan dakikalar 85'i gösterirken uzaktan attığı golle son sözü söyledi ve mücadele 3-0 sona erdi.