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Göz Göz farklı kazandı! Göztepe Kayserispor'u 3-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Kayserispor'u ağırlayan Göztepe sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip bu sezon oynadığı beşinci maçta da yenilmedi.

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Giriş Tarihi 23 Eylül 2024, 22:37 Güncelleme Tarihi 23 Eylül 2024, 22:37
Göz Göz farklı kazandı! Göztepe Kayserispor’u 3-0 yendi

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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Kayserispor'u evinde konuk etti.

Sarı kırmızılı ekip, sahasında oynadığı mücadelede rakibini 3-0 yenerek puanını 9'a yükseltti.

Taha Altıkardeş takımı adına gol perdesini açan isim oldu. [İHA]Taha Altıkardeş takımı adına gol perdesini açan isim oldu. [İHA]

Karşılaşmada açılışı yapan isim Taha Altıkardeş oldu. 13'üncü dakikada takımını öne geçiren genç stoperin ardından Juan skoru 2-0'a taşıdı ve ilk yarı bu şekilde sona erdi.

İkinci devrede ise Doğan Erdoğan dakikalar 85'i gösterirken uzaktan attığı golle son sözü söyledi ve mücadele 3-0 sona erdi.

Göztepe bu sezon çıktığı 5 maçta da yenilmedi. [Anadolu Ajansı]Göztepe bu sezon çıktığı 5 maçta da yenilmedi. [Anadolu Ajansı]

MAÇTAN DAKİKALAR

13. dakikada Göztepe'nin sol kanattan kullandığı uzun taç atışında ön direğe gelen topa Taha Altıkardeş sağ ayağıyla dokundu ve top ağlarla buluştu. 1-0

15. dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında, Juan ile verkaç yapan Romulo'nun, sol ayağıyla uzak köşeye vurduğu şutta top ağlara gitti. VAR kontrolünün ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

23. dakikada Kayserispor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ramazan'ın pasında içeri hareketlenen Nazon, kaleci Lis ile karşı karşıya kaldı. Nazon'un şutunda kaleci Lis topu kurtardı.

31. dakikada Göztepe'nin atağında topla buluşan Juan'ın, savunma arkasına hareketlenen Romulo'ya verdiği pasta kaleciyle karşı karşıya kalan Romulo'nun şutunda kaleci Onurcan, topu kornere çeldi.

32. dakikada Göztepe'nin sağdan kullandığı kornerde top karambolde kaldı. Kale önünde müsait pozisyonda Juan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

36. dakikada Göztepe atağında sağ kanattan Ogün'ün verdiği pasta topla buluşan Romulo'nun şutunda top, kalenin solundan az farkla auta çıktı.

45+3'te gelişen Göztepe atağında ceza sahası içinde topla buluşan Juan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 2-0
60. dakikada gelişen Göztepe atağında sağ kanattan topla ceza sahasına giren Tijanic'in şutunda kaleci Onurcan topu ayaklarıyla çeldi.

78. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Baran'ın ortasında topla buluşan Bahoken'in kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

90+1'de sağ kanatta Nazım'ın ortasında Matsuki'nin şutu kaleci Onurcan güçlükle kornere çeldi.

90+4'te sağ kanatta Nazım'ın ceza sahası dışına çevirdiği topa düzgün bir vuruş yapan Doğan Erdoğan topu ağlarla buluşturdu. 3-0

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