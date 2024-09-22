Hakan Çalhanoğlu derbide yıkıldı! Inter Milan 1-2 MAÇ SONUCU

Serie A'nın 5. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Derbinin galibi 2-1'lik skorla Milan oldu.
Serie A'nın 5. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Derbinin galibi 2-1'lik skorla Milan oldu.
Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Christian Pulisic takımını 1-0 öne geçirdi. Inter adına 27'inci dakikada Federico Dimarco ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci devrede ise Matteo Gabbia son anlarda sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.
Hakan Çalhanoğlu 63 dakika sahada kaldı ve yerini Kristijan Asllani'ye bıraktı.