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Hakan Çalhanoğlu derbide yıkıldı! Inter Milan 1-2 MAÇ SONUCU

Futbol hayatını Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu, Milano derbisinde Milan'a karşı mücadele verdi. Milli futbolcunun takımı sahadan 2-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 23:45 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 23:45
Hakan Çalhanoğlu derbide yıkıldı! Inter Milan 1-2 MAÇ SONUCU

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Serie A'nın 5. haftasında Inter ile Milan karşı karşıya geldi. Derbinin galibi 2-1'lik skorla Milan oldu.

Hakan Çalhanoğlu sko katkısı yapmayı başaramadı. [Andolu Ajansı]Hakan Çalhanoğlu sko katkısı yapmayı başaramadı. [Andolu Ajansı]

Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında Christian Pulisic takımını 1-0 öne geçirdi. Inter adına 27'inci dakikada Federico Dimarco ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci devrede ise Matteo Gabbia son anlarda sahneye çıkarak takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Hakan Çalhanoğlu 63 dakika sahada kaldı ve yerini Kristijan Asllani'ye bıraktı.

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