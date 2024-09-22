Ferdi Kadıoğlu çileden çıktı! Saha kenarında tartışma

Fenerbahçe'den rekor bonservisle Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da hafta içi golle tanışmıştı. Ancak milli futbolcu Nottingham Forest karşısında ilk 11'de değelrendirilmedi.
Genç futbolcu yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 33'üncü dakikasında yapılan harekete sinirlendi.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır
Ferdi, Nottingham Forest'ın 1-0 önde olduğu dakikalarda Alex Moreno'nun taç atmak için geldiği saha kenarında topu atarak zaman geçirmeye çalışmasına sinirlenip tepki gösterdi.
O anın ardından hararetli bir tartışma yaşandı. İki futbolcuyu araya giren hakem ayırdı.