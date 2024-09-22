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Ferdi Kadıoğlu çileden çıktı! Saha kenarında tartışma

İngiltere Premier Lig'in 5'inci haftasında Brighton ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, takımının 1-0 yenik olduğu anlarda Alex Moreno'nun zaman geçirmesine sinirlenince saha kenarında gerginlik yaşandı.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 16:55 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 16:55
Ferdi Kadıoğlu çileden çıktı! Saha kenarında tartışma

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Fenerbahçe'den rekor bonservisle Brighton'a imza atan Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da hafta içi golle tanışmıştı. Ancak milli futbolcu Nottingham Forest karşısında ilk 11'de değelrendirilmedi.

Genç futbolcu yedek kulübesinde başladığı mücadelenin 33'üncü dakikasında yapılan harekete sinirlendi.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

Ferdi, Nottingham Forest'ın 1-0 önde olduğu dakikalarda Alex Moreno'nun taç atmak için geldiği saha kenarında topu atarak zaman geçirmeye çalışmasına sinirlenip tepki gösterdi.

O anın ardından hararetli bir tartışma yaşandı. İki futbolcuyu araya giren hakem ayırdı.

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