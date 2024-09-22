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İstanbul'da gol yok! Kasımpaşa Antalyaspor 0-0 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takım da skoru değiştirecek vuruşu yapamayınca taraflar birer puanla maçtan ayrıldı.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 19:23 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 19:23
İstanbul’da gol yok! Kasımpaşa Antalyaspor 0-0 MAÇ SONUCU

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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında ağırladığı Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Mücadelede Josip Brekalo kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Lacivert beyazlılar puanını 6'ya, Akdeniz temsilcisi ise 8'e yükseltti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Barak'ın pasında Aytaç Kara topla buluştu. Aytaç'ın ceza sahası önünden yaptığı plase vuruşta top yandan az farkla auta gitti.

45. dakikada Barak'ın ceza sahasında verdiği ara pasında Ben Ouanes, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ben Ouanes'in sert vuruşunda, kaleci Piric üstüne gelen topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.

70. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Da Costa'nın penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

90+1. dakikada Hajradinovic, sağ kanattan serbest vuruş kullandı. Arka direkteki Yasin Özcan'ın aşırtma vuruşunda, kaleci Piric son anda topu kornere çeldi.

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