Erling Haaland tarihe geçti! Manchester City Arsenal 2-2 MAÇ SONUCU

Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'de 5. hafta enfes bir maça sahne oldu.
Manchester City ile Arsenal, Etihad'da karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 90+8'de attığı golle 2-2 sona erdi.
Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'de 5. hafta enfes bir maça sahne oldu.
Manchester City ile Arsenal, Etihad'da karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 90+8'de attığı golle 2-2 sona erdi.
Karşılaşma 9'uncu dakikada Erling Haaland'ın attığı golle çekişmeli geçeceğinin sinyallerini verdi. Takımını öne geçiren Norveçli yıldız, Ronaldo'nun 105 maçta 100 gole ulaşma rekoruna da ortak oldu.
Calafiori'nin 22'de yaptığı harika golle skora denge gelirken Tottenham maçının yıldızı Gabriel, Manchester'da da sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.
Arsenal, Leandro Trossard'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Bir yarıyı eksik oynamak zorunda kalan Topçular, 90+8'de John Stones'a engel olamadı ve maç beraberlikle sona erdi.
City bu sonuçla puanını 13'e yükseltip liderliğe oturdu. Arsenal ise 11 puana ulaştı.