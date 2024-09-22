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Erling Haaland tarihe geçti! Manchester City Arsenal 2-2 MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasında Manchester City ile Arsenal kozlarını paylaştı. İki takım arasında nefes kesen mücadele 2-2 sona erdi ve puanlar paylaşıldı. Karşılaşmada gol atan Erling Haaland bir de rekor kırdı.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 20:58 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 20:58
Erling Haaland tarihe geçti! Manchester City Arsenal 2-2 MAÇ SONUCU

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Dünyanın en çok izlenen ligi Premier Lig'de 5. hafta enfes bir maça sahne oldu.

Manchester City ile Arsenal, Etihad'da karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 90+8'de attığı golle 2-2 sona erdi.

Erling Haaland, Cristiano Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu. [REUTERS]Erling Haaland, Cristiano Ronaldo'nun rekoruna ortak oldu. [REUTERS]


Karşılaşma 9'uncu dakikada Erling Haaland'ın attığı golle çekişmeli geçeceğinin sinyallerini verdi. Takımını öne geçiren Norveçli yıldız, Ronaldo'nun 105 maçta 100 gole ulaşma rekoruna da ortak oldu.

Calafiori'nin 22'de yaptığı harika golle skora denge gelirken Tottenham maçının yıldızı Gabriel, Manchester'da da sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Arsenal, Leandro Trossard'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Bir yarıyı eksik oynamak zorunda kalan Topçular, 90+8'de John Stones'a engel olamadı ve maç beraberlikle sona erdi.

Arsenalli oyuncular son saniyede gelen gol sonrası şoke oldu. [REUTERS]Arsenalli oyuncular son saniyede gelen gol sonrası şoke oldu. [REUTERS]

City bu sonuçla puanını 13'e yükseltip liderliğe oturdu. Arsenal ise 11 puana ulaştı.

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