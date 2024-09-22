Ciro Immobile demek gol demek! İtalyan yıldız atmaya devam ediyor

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Kariyerinde gol krallıklarının yanı sıra Altın Ayakkabı da bulunan Ciro Immobile, sezon başında Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştı. Deneyimli forvet, uzun süren transfer sürecinin ardından imza attığı siyah beyazlı kulüple muhteşem bir başlangıç yaptı ve çıktığı 8 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ciro Immobile sezon başında Lazio'dan transfer olmuştu. [Anadolu Ajansı] 34 yaşındaki oyuncu Kardeniz deplasmanlarında Samsunspor ve Trabzonspor'a gol atamazken iç sahadaki tüm karşılaşmalarda ağları sarstı. Antalyaspor'a 2, Sivasspor'a ve son olarak da Eyüpspor'a karşı 1 gol kaydetti.