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Ciro Immobile demek gol demek! İtalyan yıldız atmaya devam ediyor

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Ciro Immobile, siyah beyazlı forma ile gollerine bir yenisini daha ekledi. İtalyan golcü, Eyüpspor ağlarını da havalandırarak 8'inci maçında 8'inci golünü attı.

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Giriş Tarihi 22 Eylül 2024, 22:31 Güncelleme Tarihi 22 Eylül 2024, 22:31
Ciro Immobile demek gol demek! İtalyan yıldız atmaya devam ediyor

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Kariyerinde gol krallıklarının yanı sıra Altın Ayakkabı da bulunan Ciro Immobile, sezon başında Beşiktaş ile sözleşme imzalamıştı.

Deneyimli forvet, uzun süren transfer sürecinin ardından imza attığı siyah beyazlı kulüple muhteşem bir başlangıç yaptı ve çıktığı 8 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

Ciro Immobile sezon başında Lazio'dan transfer olmuştu. [Anadolu Ajansı]Ciro Immobile sezon başında Lazio'dan transfer olmuştu. [Anadolu Ajansı]

34 yaşındaki oyuncu Kardeniz deplasmanlarında Samsunspor ve Trabzonspor'a gol atamazken iç sahadaki tüm karşılaşmalarda ağları sarstı. Antalyaspor'a 2, Sivasspor'a ve son olarak da Eyüpspor'a karşı 1 gol kaydetti.

Ciro Immobile kendini Beşiktaş taraftarlarına sevdirmeyi başardı. [Anadolu Ajansı]Ciro Immobile kendini Beşiktaş taraftarlarına sevdirmeyi başardı. [Anadolu Ajansı]

Avrupa Ligi play-off turundaki Lugano eşleşmesinde 2 kez fileleri havalandırırken Süper Kupa'da ise Muslera'yı yine iki defa mağlup etti.

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