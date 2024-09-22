Arda Turan’ı çıldırtan soru: 9 kez sordunuz!

Beşiktaş 'a 2-1 yenilerek bu sezonun ilk mağlubiyetini alan Eyüpspor 'da Arda Turan akşama damga vurdu. Genç teknik adam kendisine sorulan soru sonrasında sinirlendi ve tepki gösterdi.

Arda Turan kendisine sürekli derbi sorulması sonrası tepki gösterdi. [Ekran Görüntüsü - X]

Derbi ile ilgili görüşleri sorulan Turan; "Yeter ama. 9 kez derbi sordunuz. Beşiktaş - Eyüpspor maçındayız. Bana onu sorun. Sonra Arda sinirlendi oluyor" dedi.