Arda Turan’ı çıldırtan soru: 9 kez sordunuz!

Beşiktaş'a 2-1 yenilerek bu sezonun ilk mağlubiyetini alan Eyüpspor'da Arda Turan akşama damga vurdu. Genç teknik adam kendisine sorulan soru sonrasında sinirlendi ve tepki gösterdi.
Beşiktaş'a 2-1 yenilerek bu sezonun ilk mağlubiyetini alan Eyüpspor'da Arda Turan akşama damga vurdu. Genç teknik adam kendisine sorulan soru sonrasında sinirlendi ve tepki gösterdi.
Derbi ile ilgili görüşleri sorulan Turan; "Yeter ama. 9 kez derbi sordunuz. Beşiktaş - Eyüpspor maçındayız. Bana onu sorun. Sonra Arda sinirlendi oluyor" dedi.