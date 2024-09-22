Karadeniz derbisi Samsun’un! Çaykur Rizespor Samsunspor 0-1 MAÇ SONUCU

Karadeniz'in iki önemli takımı Çaykur Rizespor ile Samsunspor'un kozlarını paylaştığı Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı hafta karşılaşmasında gülen ekip 1-0'lık sonuçla kırmızı beyazlılar oldu.
Olivier Ntcham'ın 3 puanı getiren golü ile zorlu deplasmandan kazanarak dönen Samsunspor 4'üncü galibiyetini aldı.
Samsunspor ligde 4. galibiyetini aldı. [Anadolu Ajansı]
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Hojer'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.
21. dakikada Muja'nın sol kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Ntcham'ın şutunda, kaleci Grbic meşin yuvarlağı çeldi.
32. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasının dışından sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
40. dakikada Sowe'un pasında sol kanatta topla buluşan Taha Şahin'in ceza sahası önünden çektiği sert şutta kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
46. dakikada Samsunspor öne geçti. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ntcham'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
66. dakikada sol kanattan Zeqiri'nin ceza sahası içerisine kaleye paralel gönderdiği topa kimse dokunamadı. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
83. dakikada sağ kanattan Taha Şahin'in yerden pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Jurecka'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta gitti.