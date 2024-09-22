Karadeniz derbisi Samsun’un! Çaykur Rizespor Samsunspor 0-1 MAÇ SONUCU

Karadeniz'in iki önemli takımı Çaykur Rizespor ile Samsunspor'un kozlarını paylaştığı Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı hafta karşılaşmasında gülen ekip 1-0'lık sonuçla kırmızı beyazlılar oldu.

Olivier Ntcham'ın 3 puanı getiren golü ile zorlu deplasmandan kazanarak dönen Samsunspor 4'üncü galibiyetini aldı.