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Jose Mourinho'dan derbi yorumu: Özel hazırlanmaya gerek yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray ile oynayacakları zorlu derbi öncesinde açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı ekstra bir motivasyona gerek olmadığını belirterek; "Diğer maçlardan farklı olacak ama oyuncuları özel hazırlamaya gerek yok." dedi.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 18:45 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 18:45
Jose Mourinho’dan derbi yorumu: Özel hazırlanmaya gerek yok

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Derbiden kazanarak ayrılmak ve liderliğe yükselmek isteyen Fenerbahçe'de Jose Mourinho, karşılaşm öncesinde açıklamalarda bulundu.

Mourinho şunları söyledi,
"Bu maça bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuların birçoğu bu derbiyi oynadı, ne anlama geldiğini biliyor. 3 puan için oynayacağız. Diğer maçlardan farklı olacak ama oyuncuları özel hazırlamaya gerek yok. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar."

Jose Mourinho iki takımın da çok kaliteli isimlerden oluştuğunu söyledi. [Anadolu Ajansı}Jose Mourinho iki takımın da çok kaliteli isimlerden oluştuğunu söyledi. [Anadolu Ajansı}

"Aslında daha çok kendi oyun kimliğimiz üzerine çalıştık. Galatasaray'a karşı değil, hangi takımla oynarsak oynayalım analiz yapıyoruz. İkisinin de karışımı bir hazırlık yaptık. Önemli olan şey kendi kimliğimizi sahaya yansıtmamız."

"Onlar bizden daha iyi diyemem. Biz onlardan daha iyiyiz de diyemem. İki takım da çok güçlü kadrolara sahip. Onlar burada iyi, şurada kötü dersem saygısızlık olur. İki takımın da güçlü oyuncuları var."

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