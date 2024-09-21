Kayseri beraberliğinin ardından Şenol Güneş soyunma odasında futbolcularına sert çıktı: Yanlışlarımızı görün

Trabzonspor'un Kayserispor ile oynadığı maçta sergilediği performans taraftarlar kadar Teknik Direktör Şenol Güneş'in de tepkisini çekti. Maçtan sonra hem kendi dönemine hem de önceki döneme yönelik eleştirilerde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, soyunma odasında da oyunculara bazı sert uyarılarda bulundu. Güneş, yaptığı konuşmada bu oyun tarzını asla kabul etmediğini belirterek "Bugün rakibe yardımcı olduk. Verdik topu peşinden koştuk. Bu şekilde hiçbir oyuncumuzun oynamasını beklemiyorum. Burada oynayan her isim sahaya çıktığı zaman yüzde 100 hazır demektir. Hiçbir mazerete sığınamayız. Bunu bir kötü futbolun sonucu olarak görmek istiyorum. Oyunculara da söyledim. Bu oyun ne kadar yanlış yapılacaksa onların gösterileceği bir maç" dedi. Deneyimli teknik adamın, mücadelenin ardından yardımcılarıyla durum değerlendirmesi yaptığı gelen bilgiler arasında. Fırtına'da Gaziantep maçında oyuncu grubunda bazı değişikliklere gidileceği öne öğrenildi.