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Galatasaray'ı rededen Nicola Zalewski affedildi

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği ve sona yaklaşmasına rağmen ikna edemediği Polonyalı yıldız Nicola Zalewski, kulübü tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Polonyalı futbolcunun affedildiği açıklandı.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 17:52 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 17:52
Galatasaray’ı rededen Nicola Zalewski affedildi

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Bu sezon şampiyonluk kazanmak için yola çıkan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'yı gönderdikten sonra bu bölgeyi Nicola Zalewski ile doldurmak istedi.

İtalyan kulübüyle büyük ölçüde anlaşan Cimbom, yıldız futbolcuyla da birçok konuda önemli mesafe kat etmiş ancak kadrosuna katmayı başaramamıştı.

Nicola Zalewski Roma alt yapısında yetişti. [REUTERS]Nicola Zalewski Roma alt yapısında yetişti. [REUTERS]

JURIC AÇIKLADI

Transferi gerçekleşmeyen Polonyalı kanat oyuncusu, yetiştiği kulüpte kadro dışı bırakılmıştı. Sözleşmesini de yenilemeyen genç oyuncu için başlayan zorlu süreç artık bitti.

Roma Teknik Direktörü Ivan Juric, Nicola Zalewski ile ilgili olarak; "Zalewski'nin durumu iyiye gidiyor. Takımla antrenmanlara başladı. Bu sezon bizim için önemli bir oyuncu olabilir." ifadelerini kullandı.

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