Galatasaray’ı rededen Nicola Zalewski affedildi

Bu sezon şampiyonluk kazanmak için yola çıkan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'yı gönderdikten sonra bu bölgeyi Nicola Zalewski ile doldurmak istedi.

İtalyan kulübüyle büyük ölçüde anlaşan Cimbom, yıldız futbolcuyla da birçok konuda önemli mesafe kat etmiş ancak kadrosuna katmayı başaramamıştı.