Beşiktaş’tan 3’lü taarruz! O yıldızlara kanca

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Hem ligde hem de Avrupa'da başarı hedefiyle yola devam eden siyah-beyazlılar, geniş çaplı bir operasyon yapmaya hazırlanıyor. Takımın kritik bölgelerini, nokta atışı hamlelerle güçlendirmeye karar veren Beşiktaş'ta, 3 isim ve 3 bölge ön plana çıkıyor. Siyah-beyazlı kulübün öncelik verdiği pozisyonlar sol bek, orta saha ve forvet hattı olacak. Bu arada 14 yabancısı bulunan Kara Kartal'ın transfer yapabilmesi için öncelikle mevcut kadrosundaki yabancı sayısını azaltması gerekecek. Bu konuda yönetim girişimlere başladı.

Zalewski, Galatasaray'ın tekliflerini reddetmişti. (REUTERS)

NICOLA ZALEWSKI İLK SIRADA Beşıktaş, ara dönem için Nicola Zalewski'yi listenin ilk sırasına yazdı. Polonyalı futbolcunun oyun tarzı, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Kariyerine 10 numara pozisyonunda başlamış olmasına rağmen, hem sağ hem de sol kanatta hem de orta sahada oynayabilme yeteneğine sahip. Genç yıldız, Polonya Milli Takımı'nda daha farklı pozisyonlarda değerlendirilebiliyor. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminde 21 yaşındaki oyuncu için Roma'nın kapısını çalacak.