Fenerbahçe - Galatasaray | Derbide ilk 11’ler belli oldu

Fenerbahçe il Galatasaray arasında oynanan son lig maçını sarı lacivertliler Çağlar Söyüncü'nün golü ile 1-0 kazanmıştı
401. MAÇ
İki takım bu akşamla birlikte 401. kez kozlarını paylaşıyor. Daha önce oynanan 400 karşılaşmanın 149'unu Fenerbahçe, 128'ini ise Galatasaray attı.
Söz konusu karşılaşmalarda sarı lacivertliler 541 gol atarken sarı kırmızılılar 497 kez ağları sarstı.
Galatasaray son maçında Gazaintep FK'yı 3-1 yendi. [Anadolu Ajansı]
CİMBOM FİRESİZ GELDİ
Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 5 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı.
Aslan, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve son olarak Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ett.
Fenerbahçe bu sezon tek puan kaybını İzmir'de Göztepe karşısında yaşadı. [Anadılu Ajansı]
FENERBAHÇE'NİN TEK BERABERLİĞİ VAR
Kanarya rakibinin aksine 2 puan kaybıyla derbiye başlıyor.
Jose Mourinho'nun öğrencileri Adana Demirspor'u 1-0, Çaykur Rizespor'u 5-0, Alanyaspor'u 3-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.
Galatasaray TFF Süper Kupa'da rakibinin sahadan çekilmesiyle hükmen 3-0 galip sayılmıştı. [REUTERS]
SON 10 RESMİ MAÇ
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (GS-FB)
|23.02.2020
|Ülker
|Süper Lig
|3-1
|27.09.2020
|Türk Telekom
|Süper Lig
|0-0
|06.02.2021
|Ülker
|Süper Lig
|1-0
|21.11.2021
|Nef
|Süper Lig
|1-2
|10.04.2022
|Ülker
|Süper Lig
|0-2
|08.01.2023
|Ülker
|Süper Lig
|3-0
|04.06.2023
|Nef
|Süper Lig
|3-0
|24.12.2023
|Ülker
|Süper Lig
|0-0
|07.04.2024
|Şanlıurfa 11 Nisan
|TFF Süper Kupa
|
3-0 (Hükmen)
|19.05.2024
|Rams Park
|Süper Lig
|0-1