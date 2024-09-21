SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe - Galatasaray | Derbide ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftası dev derbi ile devam ediyor. Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşıyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmak ve psikolojik üstünlüğü eline geçirmek amacında. Karşılaşmanın ilk 11'leri de belli oldu. Fenerbahçe - Galatasaray maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 19:15 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 19:17
Fenerbahçe - Galatasaray | Derbide ilk 11’ler belli oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezon başından bu yana gösterdikleri performanslarla şampiyonluğun iki adayı olduğunu gösteren Fenerbahçe ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasıda karşı karşıya geliyor.

Türkiye'nin en değerlileri sırasında ilk iki basamakta yer alan ezeli rakipler sahadan galibiyetle ayrılmayı arzu ediyor. Fenerbahçe - Galatasaray maçının önemli anları, kritik pozisyonları ve canlı takibi takvim.com.tr'de.

CANLI TAKİP

Fenerbahçe - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinşzFenerbahçe - Galatasaray maçını takvim.com.tr'den takip edebilirsinşz

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lucas Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus, Osimhen

Galatasaray kafilesi, dev derbi öncesinde deplasman tribününü selamladı!

Galatasaraylı futbolcular, dev derbi öncesinde zemin kontrolüne çıktı!

Atilla Karaoğlan bu sezon 17 sarı kart gösterdi. [İHA]Atilla Karaoğlan bu sezon 17 sarı kart gösterdi. [İHA]

DÜDÜK KARAOĞLAN'DA

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği dev derbide Atilla Karaoğlan düdük çalıyor. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstleniyor.

Dördüncü hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy. VAR'da Onur Öztoprak ve AVAR'da Volkan Ahmet Narinç yer alıyor.

Fenerbahçe il Galatasaray arasında oynanan son lig maçını sarı lacivertliler Çağlar Söyüncü'nün golü ile 1-0 kazanmıştıFenerbahçe il Galatasaray arasında oynanan son lig maçını sarı lacivertliler Çağlar Söyüncü'nün golü ile 1-0 kazanmıştı

401. MAÇ

İki takım bu akşamla birlikte 401. kez kozlarını paylaşıyor. Daha önce oynanan 400 karşılaşmanın 149'unu Fenerbahçe, 128'ini ise Galatasaray attı.

Söz konusu karşılaşmalarda sarı lacivertliler 541 gol atarken sarı kırmızılılar 497 kez ağları sarstı.

Galatasaray son maçında Gazaintep FK'yı 3-1 yendi. [Anadolu Ajansı]Galatasaray son maçında Gazaintep FK'yı 3-1 yendi. [Anadolu Ajansı]

CİMBOM FİRESİZ GELDİ

Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 5 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı.

Aslan, Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u 5-1, Çaykur Rizespor'u 5-0 ve son olarak Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup ett.

Fenerbahçe bu sezon tek puan kaybını İzmir'de Göztepe karşısında yaşadı. [Anadılu Ajansı]Fenerbahçe bu sezon tek puan kaybını İzmir'de Göztepe karşısında yaşadı. [Anadılu Ajansı]

FENERBAHÇE'NİN TEK BERABERLİĞİ VAR

Kanarya rakibinin aksine 2 puan kaybıyla derbiye başlıyor.

Jose Mourinho'nun öğrencileri Adana Demirspor'u 1-0, Çaykur Rizespor'u 5-0, Alanyaspor'u 3-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 yenerken Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray TFF Süper Kupa'da rakibinin sahadan çekilmesiyle hükmen 3-0 galip sayılmıştı. [REUTERS]Galatasaray TFF Süper Kupa'da rakibinin sahadan çekilmesiyle hükmen 3-0 galip sayılmıştı. [REUTERS]

SON 10 RESMİ MAÇ

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (GS-FB)
23.02.2020 Ülker Süper Lig 3-1
27.09.2020 Türk Telekom Süper Lig 0-0
06.02.2021 Ülker Süper Lig 1-0
21.11.2021 Nef Süper Lig 1-2
10.04.2022 Ülker Süper Lig 0-2
08.01.2023 Ülker Süper Lig 3-0
04.06.2023 Nef Süper Lig 3-0
24.12.2023 Ülker Süper Lig 0-0
07.04.2024 Şanlıurfa 11 Nisan TFF Süper Kupa

3-0 (Hükmen)
19.05.2024 Rams Park Süper Lig 0-1

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fenerbahçe - Galatasaray | Derbide ilk 11’ler belli oldu
Başkan Erdoğan BM’de hitap edecek! Hangi konulara dikkat çekecek? Esad ile görüşecek mi?
İsrail-Lübnan krizinde üç senaryo! Topyekün savaş mı sınırlı işgal mi?
İstanbul’da peş peşe metrobüs kazaları: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde çarpıştılar
Nevzat Bahtiyar’dan günler sonra gelen itiraf! Narin Güran’ın katilini açıkladı! Neden öldürdüğünü anlattı
Adana’da yağış sonrası sokaklar felç oldu!
Bursa, Ankara, İstanbul... Mesafeler kısalacak! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu YHT için tarih verdi
Trabzon’daki sel sonrası devlet sahada! Taşkın ve heyelan meydana gelen Sürmene ve Araklı’da temizlik çalışmaları devam ediyor
Tel Aviv-Beyrut hattında misilleme savaşı! Hizbullah’ın hedefi Golan Tepeleri
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 30 bin temizlik personeli alınacak
Sahnede bir anda yere yığıldı! Ünlü şarkıcı Metin Arolat’ın son anları ortaya çıktı! Ünlülerden peş peşe paylaşım! Armağan Çağlayan, Ezgi Mola, Demet Akalın...
İsrail Gazze’de yine okula saldırdı: 21 kişi hayatını kaybetti
Dünya devleri Beşiktaş’ın genç forveti Mustafa Hekimoğlu’nu yakın markaja aldı
MİT ve Emniyet’ten PKK/KCK’ya operasyon: Avustralya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Çiğdem Aslan yakalandı
Leyla Alaton’dan ölüm tehdidi iddialarıyla ilgili flaş açıklama: Hakkında yakalama kararı var
SON DAKİKA