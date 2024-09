İki takımın hazırlık için sahada olduğu anlarda tribünlere giden Fenerbahçe li futbolcular, kendi yarı sahasına geçerken dikkat çeken bir an yaşandı. İrfan Can Kahveci ile Barış Alper Yılmaz selamlaştı.

İrfan Can ile Barış Alper Yılmaz maç öncesi selamlaştı. [Takvim Fotoğraf Servisi]

Fenerbahçe taraftarları Attack Fener koreografisi açtı. [Bein Sports - Ekran Alıntısı]

TRİBÜNLERDE DEV KOREOGRAFİ

Fenerbahçeli taraftarlar derbi heyecanına koreografi de ekledi.

Kale arkasına "Attack Fener" yazısı yazıldı ve altına panart açıldı.

Koreografinin altında açılan pankartta ise İngilizce "Remember, we are their biggest fear" (Unutma, biz onların en büyük korkusuyuz" ifadeleri yer aldı.