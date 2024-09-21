Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray hem 3 puanla sahadan ayrılmak hem de liderlik için birbirini yenmek için sahada mücadele veriyor.

Takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz, milyonların takip ettiği ve sonucunu merakla beklediği derbide yaşananları anbean aktarıyor...