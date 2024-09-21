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Takvim kalplerin attığı o statta! Derbinin heyecanı burada

Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz, binlerce taraftarın ve milyonlarca futbolseverin kalbinin attığı Ülker Stadyumu'nun nabzını tutuyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 19:57 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 20:33
Takvim kalplerin attığı o statta! Derbinin heyecanı burada

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Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray hem 3 puanla sahadan ayrılmak hem de liderlik için birbirini yenmek için sahada mücadele veriyor.

Takvim.com.tr'den Görkem Ağgündüz, milyonların takip ettiği ve sonucunu merakla beklediği derbide yaşananları anbean aktarıyor...

Galatasaraylı futbolcular zemini kontrol etti. [Takvim Fotoğraf Servisi]Galatasaraylı futbolcular zemini kontrol etti. [Takvim Fotoğraf Servisi]

ZEMİN KONTROLÜ

Galatasaraylı futbolcular dev derbi öncesinde Ülker Stadyumu'nun zeminini kontrol etmek için sahaya çıktı.

Galatasaraylı futbolcular, dev derbi öncesinde zemin kontrolüne çıktı!

Galatasarylı futbolcular deplasman tribününü selamladı. [Takvim Fotoğraf Servisi]Galatasarylı futbolcular deplasman tribününü selamladı. [Takvim Fotoğraf Servisi]

TARAFTARI SELAMLADILAR

Galatasaraylı taraftarlar maç öncesi 2 bin civarındaki taraftarı selamlayarak ısınmaya başladı.

Galatasaray kafilesi, dev derbi öncesinde deplasman tribününü selamladı!

Fenerbahçe tribünleri takımlarına destek verdi [Takvim Fotoğraf Servisi]Fenerbahçe tribünleri takımlarına destek verdi [Takvim Fotoğraf Servisi]

FENERBAHÇE'YE BÜYÜK DESTEK

Derbide Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'ye yoğun destek vardı. Sarı lacivertliler hazırlık için sahaya çıkan takımlarını alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi ısınmaya yoğun destek altında çıktı!

İrfan Can ile Barış Alper Yılmaz maç öncesi selamlaştı. [Takvim Fotoğraf Servisi]İrfan Can ile Barış Alper Yılmaz maç öncesi selamlaştı. [Takvim Fotoğraf Servisi]

SELAMLAŞTILAR

İki takımın hazırlık için sahada olduğu anlarda tribünlere giden Fenerbahçeli futbolcular, kendi yarı sahasına geçerken dikkat çeken bir an yaşandı. İrfan Can Kahveci ile Barış Alper Yılmaz selamlaştı.

Kadıköy'de Derbi Heyecanı: Sürpriz Selamlaşma Kamerada!

Fenerbahçe taraftarları Ayşenur Ezgi için pankart açtı. [Takvim Fotoğraf Servisi]Fenerbahçe taraftarları Ayşenur Ezgi için pankart açtı. [Takvim Fotoğraf Servisi]

AYŞEGÜL EZGİ UNUTULMADI

Fenerbahçe tribünleri, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi için pankart açtı.

Fenerbahçe taraftarları Attack Fener koreografisi açtı. [Bein Sports - Ekran Alıntısı]Fenerbahçe taraftarları Attack Fener koreografisi açtı. [Bein Sports - Ekran Alıntısı]

TRİBÜNLERDE DEV KOREOGRAFİ

Fenerbahçeli taraftarlar derbi heyecanına koreografi de ekledi.

Kale arkasına "Attack Fener" yazısı yazıldı ve altına panart açıldı.

Koreografinin altında açılan pankartta ise İngilizce "Remember, we are their biggest fear" (Unutma, biz onların en büyük korkusuyuz" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'den derbi koreografisi: Attack Fener!

Fenerbahçe - Galatasaray | CANLIFenerbahçe - Galatasaray | CANLI
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