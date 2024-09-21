Fenerbahçe tribünleri takımlarına destek verdi [Takvim Fotoğraf Servisi]
FENERBAHÇE'YE BÜYÜK DESTEK
Derbide Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe'ye yoğun destek vardı. Sarı lacivertliler hazırlık için sahaya çıkan takımlarını alkışlar ve tezahüratlarla karşıladı.
İrfan Can ile Barış Alper Yılmaz maç öncesi selamlaştı. [Takvim Fotoğraf Servisi]
SELAMLAŞTILAR
İki takımın hazırlık için sahada olduğu anlarda tribünlere giden Fenerbahçeli futbolcular, kendi yarı sahasına geçerken dikkat çeken bir an yaşandı. İrfan Can Kahveci ile Barış Alper Yılmaz selamlaştı.
Fenerbahçe taraftarları Ayşenur Ezgi için pankart açtı. [Takvim Fotoğraf Servisi]
AYŞEGÜL EZGİ UNUTULMADI
Fenerbahçe tribünleri, İsrail askerlerince katledilen Ayşenur Ezgi için pankart açtı.
Fenerbahçe taraftarları Attack Fener koreografisi açtı. [Bein Sports - Ekran Alıntısı]
TRİBÜNLERDE DEV KOREOGRAFİ
Fenerbahçeli taraftarlar derbi heyecanına koreografi de ekledi.
Kale arkasına "Attack Fener" yazısı yazıldı ve altına panart açıldı.
Koreografinin altında açılan pankartta ise İngilizce "Remember, we are their biggest fear" (Unutma, biz onların en büyük korkusuyuz" ifadeleri yer aldı.