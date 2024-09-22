Nuri Şahin’e büyük şok! Stuttgart Borussia Dortmund 5-1 MAÇ SONUCU

Nuri Şahin Bundesliga'daki ilk mağlubiyetini aldı. [AFP]

Ev sahibi ekip 4. dakikada Deniz Undav ile 1-0 öne geçti. 21'de Ermedin Demirovic skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bu sonuçla bitti.

İkinci devrede Enzo Millot ile farkı 3'e çıkaran rakibine karşı Sehrou Guirassy ile cevap veren sarı siyahlılar, El Bilal Toure ve Deniz Undav'ın gollerine engel olamadı ve karşılaşma 5-1 sona erdi.

Dortmund bu mağlubiyetle 7 puanda kaldı. Stuttgart rakibiyle puanını eşitledi.