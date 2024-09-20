Rafa Silva’dan tekme isyanı!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, Süper Lig'de oynanan sert futboldan rahatsız.

Rafa Silva, "Türk futbolunun marka değerinin artması, izlenme oranlarının yükselmesi için kora kor bir mücadele olmalı. Ancak gaddarca tekme atanlara da cezası verilmeli. Hakemler de maçı gereksiz düdüklerle kesmemeli." diye konuştu.



"ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"



Ligde 4 maçta attığı 2 gol dışında harika hareketleri ve futbol zekası olarak da dikkat çeken Rafa Silva, şampiyonluk yarışında son maça kadar olacaklarını, katıldıkları her turnuvada başarılı olmak için çalışacaklarını da söyledi.