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Rafa Silva'dan tekme isyanı!

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, Süper Lig'deki sertlikten dert yandı. Yıldız futbolcu, bu doğrultuda hakemleri de eleştirdi. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 20 Eylül 2024, 14:26 Güncelleme Tarihi 20 Eylül 2024, 14:26
Rafa Silva’dan tekme isyanı!

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Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rafa Silva, Süper Lig'de oynanan sert futboldan rahatsız.

Rafa Silva, "Türk futbolunun marka değerinin artması, izlenme oranlarının yükselmesi için kora kor bir mücadele olmalı. Ancak gaddarca tekme atanlara da cezası verilmeli. Hakemler de maçı gereksiz düdüklerle kesmemeli." diye konuştu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN SAVAŞACAĞIZ"

Ligde 4 maçta attığı 2 gol dışında harika hareketleri ve futbol zekası olarak da dikkat çeken Rafa Silva, şampiyonluk yarışında son maça kadar olacaklarını, katıldıkları her turnuvada başarılı olmak için çalışacaklarını da söyledi.

Rafa Silva, Süper Lig'de en fazla faul yapılan isim konumunda. (AA)Rafa Silva, Süper Lig'de en fazla faul yapılan isim konumunda. (AA)

EN FAZLA FAUL YAPILAN OYUNCU RAFA

Ligde 51 faul yapılan ve en az faule maruz kalan takımlardan biri olan siyah beyazlılarda Rafa'nın durumu farklı. Portekizli, maç başı 2.65 faul ortalamasıyla, ligin en çok faul yapılan oyuncusu. İkinci sırada F.Bahçeli Maximin yer alırken, bir başka Beşiktaşlı Gedson 4'üncü, Benfica'ya giden Kerem ise 3. sırada.

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