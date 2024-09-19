SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Dünya Kung Fu şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz'e Avrupa Federasyonu'ndan Filistin soruşturması | META'dan skandal Instagram hesabını kapattı

Katil İsrail’in Gazze’deki soykırımına destek veren Avrupa’dan yeni bir skandal daha geldi. Dünya Kung Fu şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz’e paylaştığı Filistin videosu yüzünden soruşturma başlatıldı. Yetmedi META, Akyüz'ün Instagram hesabını kapattı. Duruma tepki gösteren Akyüz, “Rahatsız olanlar, aşağıya yazdığımı okuyup tekrar kudursun. NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 17:58 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 18:39
Dünya Kung Fu şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz’e Avrupa Federasyonu’ndan Filistin soruşturması | META’dan skandal Instagram hesabını kapattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sistematik soykırımına devam ederken katliama en yüksek sesle karşı çıkan Türkiye oldu.

Türkiye hükümetinin yanı sıra birçok sanatçı, sporcu, siyasetçi peş peşe Filistin'in yanında olduğunu dile getirdi. Filistin paylaşımları yaptı.

Ancak Netanyahu'nun sırtını sıvazlayan, katliama karşı 3 maymunu oynayan Avrupa, Filistin'e özgürlük diyen herkese karşı tavır alıyor.

AVRUPA FEDERASYONU'NDAN FİLİSTİN SORUŞTURMASI
Bunun son örneği de Dünya Kung Fu şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz'e yapılanlar. Madalya töreninde Filistin bayrağı açıp dabka dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen Necmettin Erbakan Akyüz Filistin hakkındaki videosu yüzünden Avrupa Federasyonu'nun kendisine soruşturma açtığını açıkladı.

META INSTAGRAM HESABINI KAPATTI
Yetmedi daha önce de Filistin paylaşımı yapan hesapları kısıtlayan META, Milli sporcunun Instagram hesabını kapattı.

NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN

X hesabından duruma tepki gösteren Akyüz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu videom sayesinde Avrupa Federasyonu tarafından bana soruşturma açıldı, doğru okudunuz, yüzünden değil, sayesinde, hayatımda yaşadığım en büyük gururdu, yetmedi şimdi bir başka yaşadığım gurura sebep oldu, instagram asıl hesabımı kapattı.



Bu videom sayesinde tehdit edildim, kaldırmam söylendi ve ben de o gün videoyu asla kaldırmayacağıma dair söz verdim, ben kaldırmadım lakin instagram komple hesabımı kapattığı için buraya da atıyorum.

Rahatsız olanlar, aşağıya yazdığımı okuyup tekrar kudursun.

NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN"

İşte o video:

Avrupa Federasyonu'ndan Filistin soruşturması

ŞAMPİYONLUĞU İPTAL EDİLMİŞTİ

Türk wushu kungfu sporcusu Akyüz, Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu (WKFE) tarafından Aralık 2023'te İstanbul'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında birinci olmuştu.

Akyüz, şampiyonluk kürsüsünde Filistin bayrağı açarak geleneksel dabke dansı yapmıştı.

Katıldığı turnuvalarda 6 şampiyonluğu bulunan Necmettin Erbakan Akyüz hakkında, WKFE tarafından İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama karşı gösterdiği tepki sebebiyle soruşturma başlatılmış ve yürütülen soruşturmanın ardından şampiyonluğu iptal edilmişti.

Soruşturmaya cevaben Akyüz, "Verdiğim rahatsızlıktan dolayı kendimle gurur duyuyorum, pişman değilim ve fırsatım olursa yine yaparım. Beni cezalandırabilirsiniz, şampiyonluklarımı elimden alabilirsiniz. Umurumda değil, spor kariyerimin sonunu riske atarak bunu yaptım." ifadelerini kullanmıştı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İsrail’den Hizbullah’a yeni saldırı! Nasrallah konuşurken peş peşe patlamalar
Çağrı cihazlı terör saldırısının arkasında kim var? Mossad’ın kızıl serçesi gizemli patron
Başkan Erdoğan TFF heyetini kabul etti! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Erdoğan’a Dünya Lideri Recep Tayyip Erdoğan forması
Trabzonspor - Kayserispor | Fırtına’nın ilk 11’i belli oldu
Dünya Kung Fu şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz’e Avrupa Federasyonu’ndan Filistin soruşturması | META’dan skandal Instagram hesabını kapattı
Devlet Bahçeli’den MHP’nin MYK-MDP toplantısı sonrası flaş açıklamalar
CHP kaynıyor! Ekrem İmamoğlu’nun hedefinde Mansur Yavaş var... Benim yol arkadaşım değildir
Uzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Paravan şirketlerin Mossad bağı ortaya çıktı
Bakan Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Eylül ayında 40’lara inecek
Okan Buruk’tan radikal karar! Fenerbahçe 11’inde tüm bölgeler değişiyor
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Uzman isimler değerlendirdi! İşte piyasaların ilk tepkisi
Narin Güran’ın Histopatoloji raporu ortaya çıktı! Dişlerini ailesi mi söktü? Ağabeyi Enes hakkında çarpıcı iddia
Fenerbahçe’ye Medina müjdesi! Daha gelmeden değere bindi
Fed faizi Kamala Harris için mi düşürdü? Batı basınında ‘ABD ekonomisi çöküyor’ paniği
ÖZEL | Mourinho’dan derbiye özel video! O görüntüler toplatıldı
SON DAKİKA