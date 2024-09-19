Dünya Kung Fu şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz’e Avrupa Federasyonu’ndan Filistin soruşturması | META’dan skandal Instagram hesabını kapattı

"Bu videom sayesinde Avrupa Federasyonu tarafından bana soruşturma açıldı, doğru okudunuz, yüzünden değil, sayesinde, hayatımda yaşadığım en büyük gururdu, yetmedi şimdi bir başka yaşadığım gurura sebep oldu, instagram asıl hesabımı kapattı.





Bu videom sayesinde tehdit edildim, kaldırmam söylendi ve ben de o gün videoyu asla kaldırmayacağıma dair söz verdim, ben kaldırmadım lakin instagram komple hesabımı kapattığı için buraya da atıyorum.



Rahatsız olanlar, aşağıya yazdığımı okuyup tekrar kudursun.



NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN"

İşte o video:

ŞAMPİYONLUĞU İPTAL EDİLMİŞTİ

Türk wushu kungfu sporcusu Akyüz, Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu (WKFE) tarafından Aralık 2023'te İstanbul'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında birinci olmuştu.

Akyüz, şampiyonluk kürsüsünde Filistin bayrağı açarak geleneksel dabke dansı yapmıştı.

Katıldığı turnuvalarda 6 şampiyonluğu bulunan Necmettin Erbakan Akyüz hakkında, WKFE tarafından İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama karşı gösterdiği tepki sebebiyle soruşturma başlatılmış ve yürütülen soruşturmanın ardından şampiyonluğu iptal edilmişti.

Soruşturmaya cevaben Akyüz, "Verdiğim rahatsızlıktan dolayı kendimle gurur duyuyorum, pişman değilim ve fırsatım olursa yine yaparım. Beni cezalandırabilirsiniz, şampiyonluklarımı elimden alabilirsiniz. Umurumda değil, spor kariyerimin sonunu riske atarak bunu yaptım." ifadelerini kullanmıştı