Trabzonspor - Kayserispor maçı sonrası Burak Yılmaz çılgına döndü!

Burak Yılmaz eski hocasıyla karşı karşıya geldi. [Anadolu Ajansı]

"BENİ BEN YAPAN TRABZONSPOR'DUR"

Karşılaşma sonrasında açıklamada bulunan genç teknik adam; "Benim hep Trabzonspor taraftarlarıyla diyaloğum olmuştur ve siz de biliyorsunuz. Orada 'benim bu kulübe hiçbir zaman yanlışım olmadı' dedim. Olmadı, hiç bir zaman olmadı. Ben bu kulübü çok seviyorum. İster inanın, ister inanmayın. Ekmeğini yedim bu kulübün. Beni ben yapan Trabzonspor'dur. Beni tekrardan Türk futboluna kazandıran, Şenol Güneş ve Trabzonspor'dur. Bunu ne ben inkar edebilirim ne de Trabzon'dakiler inkar edebilir.

Gizliden gizliye de, ne olursa olsun, küfür de olsa, başka bir şey de olsa, beni sevdiklerini biliyorum. Ben de burayı seviyorum ama Kayserispor'un hakkını korumak için her şeyi yapmak zorundayım. Bana yakışan da budur. Ben bunu burada öğrendim; buralarda öğrettiler bunu bize. Trabzonspor'a ve Şenol hocama başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin." diye konuştu.