Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Süper Lig bu sezon elde ettiği 27.9 yaş ortalaması ile en iyi 10 lig ele alındığında 3. sıraya yerleşti. İlk sırada 29 ortalamayla La Liga ve ikinci basamakta 28.2 ile Premier Lig yer alıyor.

2014'te 26.58 olan yaş ortalaması ile dikkat çeken Süper Lig'de 2017 ve 2018 yıllarında 27.38'e kadar çıkılmıştı. Ancak 2020'den sonra aşağı doğru bir ivme yakalandı. Son 10 sezonun ortalaması 26.6 olarak kayıtlara geçti.