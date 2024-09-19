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Süper Lig'in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi kıran kırana devam ediyor. Birbirinden iddialı takımların kozlarını paylaştğı organizasyona geride kalan yaz itibarıyla 100'den fazla futbolcu imza attı. Mevcut oyuncularla birlikte kulüpler kadrolarını belirledi ve ocak ayına kadar bu şekilde yollarına devam edecekler. Süper Lig'deki 19 takımın yaş ortalaması da belli oldu. İşte sıralama...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 18:25 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 18:26
Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

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Süper Lig bu sezon elde ettiği 27.9 yaş ortalaması ile en iyi 10 lig ele alındığında 3. sıraya yerleşti. İlk sırada 29 ortalamayla La Liga ve ikinci basamakta 28.2 ile Premier Lig yer alıyor.

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

2014'te 26.58 olan yaş ortalaması ile dikkat çeken Süper Lig'de 2017 ve 2018 yıllarında 27.38'e kadar çıkılmıştı. Ancak 2020'den sonra aşağı doğru bir ivme yakalandı. Son 10 sezonun ortalaması 26.6 olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

İşte Süper Lig'in yaş ortalaması...

Adana Demirspor: 24.3

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Çaykur Rizespor: 25.4

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Hatayspor: 25.7

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Göztepe: 25.8

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Bodrum FK: 26.9

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Antalyaspor: 27

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Trabzonspor: 27

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Galatasaray: 27.7

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Samsunspor: 27.8

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Gaziantep FK: 27.8

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Beşiktaş: 27.8

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Kayserispor: 28

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Fenerbahçe: 28

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Alanyaspor: 28

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Başakşehir: 28.1

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Konyaspor: 28.5

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Sivasspor: 28.7

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Kasımpaşa: 29.3

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

Eyüpspor: 29.3

Süper Lig’in en genç ve yaşlı takımı belli oldu! Liste şaşırtacak

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