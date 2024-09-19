Kızılyıldız - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

Kerem Aktürkoğlu imza attığı günden bu yana Benfica taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Reuters
KIZILYILDIZ - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bu akşam UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ile Benfica arasında oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak.
İki güçlü ekibin kozlarını paylaşacağı zorlu randevu tabii spor'dan canlı yayınlanacak.
Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun gol sonrası sevinci. EPA
KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ KIZILYILDIZ - BENFICA MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Santa Clara maçındaki performanslarıyla fark yaratan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Kızılyıldız karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Potekiz basınına göre Lizbon temsilcisinin Trubin, Carreras, Otamendi, Silva, Bah, Florentino Luis, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Rollheiser, Di Maria ve Pavlidis ile sahada yer almasu yüksek ihtimal olarak gözüküyıor.