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Kızılyıldız - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bu akşamın en dikkat çekici karşılamalarından biri Sırbistan'da oynanacak. Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, Kızılyıldız deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek. Milli futbolcumuz ilk maçında gol atmıştı. Hedefi bunun devamını getirmek. Ayrıca Orkun Kökçü de yine takımına galibiyet getirmek adına mücadele verecek. Peki, Kızılyıldız - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 17:00 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 17:02
Kızılyıldız - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

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Avrupa'nın 1 numaralı kulüp turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte ilk hafta maçları tamamlanıyor. Gözlerin çevrileceği adreslerden biri de Belgrad olacak.

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Kızılyıldız - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

Kerem Aktürkoğlu ilk maçında ağları havalandırdı. ReutersKerem Aktürkoğlu ilk maçında ağları havalandırdı. Reuters

KEREM AKTÜRKOĞLU GOLLE BAŞLADI

Benfica'nın Kızılyıldız ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Lizbon ekibine imza atan Kerem Aktürkoğlu, ilk maçında Orkun Kökçü'nün asistiyle ağları sarsmayı başardı.

Yıldız kanat oyuncusu takımının farklı skorla galip geldiği Santa Clara mücadelesinde en yüksek puanlardan birine sahip oldu. Hedefi gollerinin devamını getirmek.

Orkun Kökçü bu sezona muhteşem başladı. AFPOrkun Kökçü bu sezona muhteşem başladı. AFP

ORTA SAHANIN BEYNİ ORKUN

Feyenoord'da geçirdiği başarılı dönemin ardından geçen sezon Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü zaman zaman zorlansa da Portekiz'de 7 gol ve 11 asistlik bir katkı göstermişti.

Milli futbolcu bu sezon da çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol atıp 3 de asist yaparak adından söz ettirdi.

Kerem Aktürkoğlu imza attığı günden bu yana Benfica taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. ReutersKerem Aktürkoğlu imza attığı günden bu yana Benfica taraftarlarının yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Reuters

KIZILYILDIZ - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bu akşam UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ile Benfica arasında oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak.

İki güçlü ekibin kozlarını paylaşacağı zorlu randevu tabii spor'dan canlı yayınlanacak.

Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun gol sonrası sevinci. EPAOrkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun gol sonrası sevinci. EPA

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ KIZILYILDIZ - BENFICA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Santa Clara maçındaki performanslarıyla fark yaratan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün Kızılyıldız karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Potekiz basınına göre Lizbon temsilcisinin Trubin, Carreras, Otamendi, Silva, Bah, Florentino Luis, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Rollheiser, Di Maria ve Pavlidis ile sahada yer almasu yüksek ihtimal olarak gözüküyıor.

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