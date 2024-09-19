Kızılyıldız - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı?

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü 'nün forma giydiği Benfica , Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Kızılyıldız - Benfica maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü oynayacak mı?

Avrupa'nın 1 numaralı kulüp turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatla birlikte ilk hafta maçları tamamlanıyor. Gözlerin çevrileceği adreslerden biri de Belgrad olacak.

Yıldız kanat oyuncusu takımının farklı skorla galip geldiği Santa Clara mücadelesinde en yüksek puanlardan birine sahip oldu. Hedefi gollerinin devamını getirmek.

Orkun Kökçü bu sezona muhteşem başladı. AFP

ORTA SAHANIN BEYNİ ORKUN

Feyenoord'da geçirdiği başarılı dönemin ardından geçen sezon Benfica'ya transfer olan Orkun Kökçü zaman zaman zorlansa da Portekiz'de 7 gol ve 11 asistlik bir katkı göstermişti.

Milli futbolcu bu sezon da çıktığı 5 karşılaşmada 1 gol atıp 3 de asist yaparak adından söz ettirdi.