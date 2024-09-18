Trabzonspor’un eski başkanı Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan bu sene iki eski başkanlarını kaybetmelerinden dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını söyledi

"BİZİM KENDİMİZDEN BAŞKA DOSTUMUZ YOK"

Camia olarak çok üzgün olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor efsanesini oluşturanların başında geliyor. Yeri asla dolmayacak. Ailesi başları sağ olsun diyorum. Allah sabır versin. Tüm Trabzonspor camiasının başı sağ olsun. Çok önemli bir değerdi bizim için. Trabzon efsanesinin doğuşu ve İstanbul saltanatının yıkılması açısında çok önemli bir değerdi. Çok üzgünüz. Mehmet Ali Bey de öyleydi. Allah rahat eylesin tekrardan. Bunlar Trabzonspor efsanesi oluşturan önemli değerlerdir. İkisini bu yıl içerisinde kaybetmiş olduk. Gerçekten çok üzgünüz. Yerleri dolmaz ama oluşturdukları efsanenin değerinin bilmesi açısından çok değerli. Trabzonspor efsanesinin devam etmesi için herkese görev düşüyor. Bu günlerde görüyoruz; bizim gerçekten kendimizden başka dostumuz yok. Konu ne olursa olsun Trabzonsporluların bir arada olup, bir arada hareket ediyor olması gerekiyor. Camiada bu bilincin çok hızlı bir şekilde yerleşiyor olması gerekiyor"