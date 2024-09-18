İtalya’da sessiz akşam! Bologna Shakhtar 0-0 MAÇ SONUCU

Bologna evinde ağırladığı Shakhtar ile 0-0 berabere kaldı.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi 'nde ilk hafta maçları devam etti.

Riccardo Orsolini takımına galibiyet getirmeyi başaramadı

Karşılaşmanın hemen başında penaltı kazanan Ukrayna temsilcisi, Heorhii Sudakov ile vuruştan yararlanamadı.

Karşılaşamanın kalan dakikalarında maçta gol çizgisi geçilemedi ve maç 0-0 sona erdi.

Bologna 2. haftada Liverpool deplasmanına çıkacak.

Shakhtar Donetsk ise bir başka İtalyan temsilcisi Atalanta ile evinde oynayacak.