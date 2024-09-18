İtalya’da sessiz akşam! Bologna Shakhtar 0-0 MAÇ SONUCU

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları devam etti.
Bologna evinde ağırladığı Shakhtar ile 0-0 berabere kaldı.
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları devam etti.
Bologna evinde ağırladığı Shakhtar ile 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmanın hemen başında penaltı kazanan Ukrayna temsilcisi, Heorhii Sudakov ile vuruştan yararlanamadı.
Karşılaşamanın kalan dakikalarında maçta gol çizgisi geçilemedi ve maç 0-0 sona erdi.
Bologna 2. haftada Liverpool deplasmanına çıkacak.
Shakhtar Donetsk ise bir başka İtalyan temsilcisi Atalanta ile evinde oynayacak.