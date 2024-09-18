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İtalya'da sessiz akşam! Bologna Shakhtar 0-0 MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Bologna, evinde ağırladığı Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kaldı. Konuk takım karşılaşmada bir kez penaltıdan yararlanamadı.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 22:09 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 22:09
İtalya’da sessiz akşam! Bologna Shakhtar 0-0 MAÇ SONUCU

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Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları devam etti.

Bologna evinde ağırladığı Shakhtar ile 0-0 berabere kaldı.

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Karşılaşmanın hemen başında penaltı kazanan Ukrayna temsilcisi, Heorhii Sudakov ile vuruştan yararlanamadı.

Karşılaşamanın kalan dakikalarında maçta gol çizgisi geçilemedi ve maç 0-0 sona erdi.

Bologna 2. haftada Liverpool deplasmanına çıkacak.

Shakhtar Donetsk ise bir başka İtalyan temsilcisi Atalanta ile evinde oynayacak.

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