Samsun kendine geldi! Samsunspor Başakşehir 2-0 MAÇ SONUCU

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Bu sezon yaptığı çıkışıyla dikkatleri üzeirne çeken Başakşehir, Samsun deplasmanından puansız döndü. Turuncu lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında bu sezonun ilk mağlubiyetini Samsunspor karşısında 2-0'lık sonuçla aldı. Samsunspor bu sezon hem ilk gollerini attı hem de iç sahada 3 puan sevinci yaşadı.

Samsunspor Başakşehir maçında ilk yarı 0-0 sona erdi MAÇTAN DAKİKALAR 20. dakikada Onur Ergün'ün savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı. 33. dakikada ev sahibi takımın atağında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ntcham'ın sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede topu kontrol etti. İlk yarı 0-0 sonuçlandı 51. dakikada Leo Duarte sakatlanarak oyundan çıktı. 60. dakikada Onur Ergün'ün kale boşken yaptığı kafa vuruşu sonrası topu Zeki Yavru çizgiden çıkardı. 64. dakikada Marius, kendisine atılan uzun topu çok iyi sakladı. Opoku'nun baskısına rağmen sağ köşeye düzgün bir ayak içi vuruş yaparak takımını öne geçirdi. 72. dakikada van Drongelen kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma 2-0 bitti.