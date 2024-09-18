Samsun kendine geldi! Samsunspor Başakşehir 2-0 MAÇ SONUCU

Bu sezon yaptığı çıkışıyla dikkatleri üzeirne çeken Başakşehir, Samsun deplasmanından puansız döndü.
Turuncu lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında bu sezonun ilk mağlubiyetini Samsunspor karşısında 2-0'lık sonuçla aldı.
Samsunspor bu sezon hem ilk gollerini attı hem de iç sahada 3 puan sevinci yaşadı.
Samsunspor Başakşehir maçında ilk yarı 0-0 sona erdi
MAÇTAN DAKİKALAR
20. dakikada Onur Ergün'ün savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.
33. dakikada ev sahibi takımın atağında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ntcham'ın sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede topu kontrol etti.
İlk yarı 0-0 sonuçlandı
51. dakikada Leo Duarte sakatlanarak oyundan çıktı.
60. dakikada Onur Ergün'ün kale boşken yaptığı kafa vuruşu sonrası topu Zeki Yavru çizgiden çıkardı.
64. dakikada Marius, kendisine atılan uzun topu çok iyi sakladı. Opoku'nun baskısına rağmen sağ köşeye düzgün bir ayak içi vuruş yaparak takımını öne geçirdi.
72. dakikada van Drongelen kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşma 2-0 bitti.
Başakşehir bu sezon ilk mağlubiyetini aldı
BAŞAKŞEHİR BAY GEÇECEK
Samsunspor 6'ıncı haftada pazar günü saat 20.00'de Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Başakşehir ise haftayı bay geçecek ve gelecek cuma günü Sivasspor ile Sivas'ta kozlarını paylaşacak.