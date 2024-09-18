SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Samsun kendine geldi! Samsunspor Başakşehir 2-0 MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Samsunspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. İlk 4 hafta itibarıyla evinde gol dahi atamayan ve galibiyeti bulunmayan Samsunspor, rakibini 2-0 yenmeyi başardı. Marius, sırtına aldığı Opoku'yu ekarte edip çok güzel bir plase ile takımını öne geçirdi. van Drongelen ise Zeki Yavru'nun kullandığı korner sonrasında kafayla farkı ikiye çıkardı. İşte Samsunspor Başakşehir maçında yaşanan önemli anlar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 19:53 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 21:59
Samsun kendine geldi! Samsunspor Başakşehir 2-0 MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezon yaptığı çıkışıyla dikkatleri üzeirne çeken Başakşehir, Samsun deplasmanından puansız döndü.

Turuncu lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında bu sezonun ilk mağlubiyetini Samsunspor karşısında 2-0'lık sonuçla aldı.

Samsunspor bu sezon hem ilk gollerini attı hem de iç sahada 3 puan sevinci yaşadı.

Samsunspor Başakşehir maçında ilk yarı 0-0 sona erdiSamsunspor Başakşehir maçında ilk yarı 0-0 sona erdi

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Onur Ergün'ün savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Berkay Özcan'ın vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.

33. dakikada ev sahibi takımın atağında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ntcham'ın sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer yatarak iki hamlede topu kontrol etti.

İlk yarı 0-0 sonuçlandı

51. dakikada Leo Duarte sakatlanarak oyundan çıktı.

60. dakikada Onur Ergün'ün kale boşken yaptığı kafa vuruşu sonrası topu Zeki Yavru çizgiden çıkardı.

64. dakikada Marius, kendisine atılan uzun topu çok iyi sakladı. Opoku'nun baskısına rağmen sağ köşeye düzgün bir ayak içi vuruş yaparak takımını öne geçirdi.

72. dakikada van Drongelen kornerden gelen topa yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşma 2-0 bitti.

Başakşehir bu sezon ilk mağlubiyetini aldıBaşakşehir bu sezon ilk mağlubiyetini aldı

BAŞAKŞEHİR BAY GEÇECEK

Samsunspor 6'ıncı haftada pazar günü saat 20.00'de Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başakşehir ise haftayı bay geçecek ve gelecek cuma günü Sivasspor ile Sivas'ta kozlarını paylaşacak.

SON DAKİKA