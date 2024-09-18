SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Paris tek attı 3 aldı! PSG Girona 1-0 MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında PSG, evinde ağırladığı Girona'yı 1-0 yenerek galibiyetle başladı. Paris temsilcisi çok zorlandığı karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu golle gülmeyi bildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 00:58 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 00:59
Paris tek attı 3 aldı! PSG Girona 1-0 MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri devam etti. Paris Saint-Germain evinde konuk ettiği Girona'yı 1-0 yendi.

Karşılaşmada Fransız temsilcisine 3 puanı getiren golü Paulo Gazzaniga kendi kalesine attı.

Nuno Mendes gol sevincini Kolo Muani ile yaşadıNuno Mendes gol sevincini Kolo Muani ile yaşadı

Maçta rakibine büyük üstünlük kuran ve toplamda 26 şut atan Paris temsilcisi, son anlarda Nuno Mendes'in soldan getirdiği topun Krejci'ye çarpması ve Paulo Gazzaniga'nın da tutamamasıyla öne geçti.

Gol Paulo Gazzaniga'nın kendi kalesine attığı şeklinde yazıldı ve maç 1-0 sona erdi.

Paris Saint-Germain bu sonuçla 3 puanı hanesine yazdırdı. Gelecek hafta Arsenal ile deplasmanda karşılaşacak.

Girona ise Feyenoord'u ağırlayacak.

SON DAKİKA