Paris tek attı 3 aldı! PSG Girona 1-0 MAÇ SONUCU

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadeleleri devam etti. Paris Saint-Germain evinde konuk ettiği Girona'yı 1-0 yendi.

Karşılaşmada Fransız temsilcisine 3 puanı getiren golü Paulo Gazzaniga kendi kalesine attı.