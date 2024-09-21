Süper Lig'de zirve yarışını etkileyecek olan bu maç, aynı zamanda her iki takımın da prestijini güçlendirecek. Fenerbahçe, ev sahibi avantajını kullanarak derbiden galibiyetle ayrılmak isterken, Galatasaray ise ezeli rakibine karşı bir kez daha zafer elde etmenin peşinde. Futbolseverler, bu büyük derbi heyecanını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilirler.