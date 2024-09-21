Kadıköy'deki Derbi Performansı
Fenerbahçe, 2000'li yılların başından itibaren Galatasaray'a karşı Kadıköy'de üstün bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de en son 22 Aralık 1999'da kazandıktan sonra 23 maç boyunca galibiyet yüzü görememişti. Bu süreçte Fenerbahçe 15 galibiyet alırken, 8 maç berabere sonuçlandı. Ancak Galatasaray, bu seriyi 23 Şubat 2020'de 3-1'lik galibiyetle sonlandırmayı başardı. Son 10 maçta ise iki takım da 3'er galibiyet elde etti, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Maçın İlk 11'leri
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen.