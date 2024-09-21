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CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Galatasaray şifresiz, anlık canlı yayın

Süper Lig'de futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği dev derbi, 21 Eylül 2024 Cumartesi günü oynanacak. Fenerbahçe ve Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Bu nefes kesen mücadele, Bein Sports 1 ve Bein Connect üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

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Giriş Tarihi 21 Eylül 2024, 19:24 Güncelleme Tarihi 21 Eylül 2024, 19:24
CANLI MAÇ İZLE | Fenerbahçe Galatasaray şifresiz, anlık canlı yayın

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Süper Lig'de zirve yarışını etkileyecek olan bu maç, aynı zamanda her iki takımın da prestijini güçlendirecek. Fenerbahçe, ev sahibi avantajını kullanarak derbiden galibiyetle ayrılmak isterken, Galatasaray ise ezeli rakibine karşı bir kez daha zafer elde etmenin peşinde. Futbolseverler, bu büyük derbi heyecanını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilirler.

Derbi Maçı Canlı Yayında Bein Sports 1'de

Fenerbahçe-Galatasaray maçı, Cumartesi akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Maçı izlemek isteyen taraftarlar Bein Sports 1 ve Bein Connect platformları üzerinden aboneliklerini aktif hale getirerek canlı yayını takip edebilecekler. Şifresiz izleme seçeneği bulunmadığından, yayıncı platformun belirlediği koşullara uyulması gerekiyor.

Kadıköy'deki Derbi Performansı

Fenerbahçe, 2000'li yılların başından itibaren Galatasaray'a karşı Kadıköy'de üstün bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar, Kadıköy'de en son 22 Aralık 1999'da kazandıktan sonra 23 maç boyunca galibiyet yüzü görememişti. Bu süreçte Fenerbahçe 15 galibiyet alırken, 8 maç berabere sonuçlandı. Ancak Galatasaray, bu seriyi 23 Şubat 2020'de 3-1'lik galibiyetle sonlandırmayı başardı. Son 10 maçta ise iki takım da 3'er galibiyet elde etti, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Maçın İlk 11'leri

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Osimhen.

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