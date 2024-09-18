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İbrahim Hacıosmanoğlu UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'nda

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'na katıldı. Programda 55 federasyonun başkanları, genel sekreterleri ve üst düzey yöneticileri yer aldı.

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Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 23:29 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 23:29
İbrahim Hacıosmanoğlu UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı’nda

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UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı, Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlendi. Programa üye ülke federasyonlarının üst yönetimleri katılım gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile birlikte başkan vekili Ceyhun Kazancı, genel sekreter Abdullah Ayaz ile dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra Cem İmamoğulları katıldı.

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