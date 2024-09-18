İbrahim Hacıosmanoğlu UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı’nda

Türkiye Futbol Federasyonu adına Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile birlikte başkan vekili Ceyhun Kazancı, genel sekreter Abdullah Ayaz ile dış ilişkiler ve milli takımlar idari direktörü Buğra Cem İmamoğulları katıldı.

UEFA Üst Düzey Yöneticiler Programı'nda Ceferin de konuştu

EURO 2024 ELE ALINDI

UEFA kulüp müsabakalarının yeni formatı ve hakemlik konularına ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yönetimsel ve finansal açılardan mercek altına alındı. Toplantıda ayrıca Avrupa ve dünya futbolunun gelişimi, geleceği ve yaşanan son gelişmeler değerlendirilip görüş alışverişinde bulunuldu