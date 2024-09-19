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Arda Turan'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trendyol Süper Lig'in 6'ıncı haftasında oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ile ilgili olarak tarafını da açıkladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 17:40 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 17:40
Arda Turan’dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu!

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Eyüpspor ile çıktığı Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden Eyüpspor, 6'ıncı haftada Beşiktaş ile karşılaşacak.

Teknik Direktör Arda Turan, mücadeleye dair açıklamalarda bulunup derbi yorumlarını da aktardı.

Arda Turan ilk 5 maçında yenilgi almadı. [DHA]Arda Turan ilk 5 maçında yenilgi almadı. [DHA]

"İNÖNÜ'DE OYNAMAK ÇOK ÖZEL OLACAK"

Arda Turan yaptığı açıklamada, "Bu sene çok iyi bir Beşiktaş var. Başlarında mükemmel bir hocaları var. Süperstarların süper oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Pazar günü İnönü'de oynamak çok özel olacaktır." dedi.

Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın karşılaştığı Kayserispor - Eyüpspor maçı 2-2 sona ermişti. [Anadolu Ajansı}Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın karşılaştığı Kayserispor - Eyüpspor maçı 2-2 sona ermişti. [Anadolu Ajansı}

"EN ÖNEMLİ MAÇ ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ"

Hedeflerinden bahseden genç teknik adam, "Ben Simeone'nin öğrencisiyim. Tek tek gidiyorum. Benim için en önemli maç önümüzdeki maç. Hedefimizde bir sapma yok. Umarım böyle devam eder. Herkes bir yerlerde yaşlanıyor. Önemli olan nasıl yaşadığın. Burak benim yüzümden hoca olmuştu. Selçuk da aynı şekilde. Umarım Avrupa arenasında Nuri gibi oralarda karşılaşma fırsatımız olur. Burak Yılmaz ile oynadığımız maç çok güzeldi." diye konuştu.

Arda Turan Galatasaray'ın kazanması halinde mutlu olacağını söyledi. [Anadolu Ajansı}Arda Turan Galatasaray'ın kazanması halinde mutlu olacağını söyledi. [Anadolu Ajansı}

"GALATASARAY KAZANIRSA MUTLU OLURUM"

Cumartesi günü oynanacak derbi için konuşan Arda Turan şu ifadeleri kullandı: "Saha içinde kalan, eğlenceli ve iyi oyunların oynandığı, hakemin konuşulmadığı bir derbi olsun. İki tarafa da başarılar diliyorum. Ben Galatasaraylıyım. Galatasaray kazanırsa mutlu olurum ama benim tek baktığım şey Eyüpspor ve Eyüpspor'un çıkarları."

Arda Turan ligde şu ana kadar hakem yönetiminden memnun olduğunu söyledi. [Anadolu Ajansı]Arda Turan ligde şu ana kadar hakem yönetiminden memnun olduğunu söyledi. [Anadolu Ajansı]

"HAKEM PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Hakem performansı için ise başarılı çalıştırıcı, "Hakemlerin performanslarından çok memnunum. Çok fahiş hatalar yaptıklarını düşünmüyorum. Hakem arkadaşlar daha iletişimci olurlarsa daha iyi olabilir. Gergin ortamı da azaltırlar." ifadelerini kullandı.

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