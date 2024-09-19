Arda Turan’dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu!

Arda Turan yaptığı açıklamada, "Bu sene çok iyi bir Beşiktaş var. Başlarında mükemmel bir hocaları var. Süperstarların süper oynadığı bir Beşiktaş var. Maçı güzelleştirmeye çalışacağız. Pazar günü İnönü'de oynamak çok özel olacaktır." dedi.

Arda Turan ve Burak Yılmaz'ın karşılaştığı Kayserispor - Eyüpspor maçı 2-2 sona ermişti. [Anadolu Ajansı}

"EN ÖNEMLİ MAÇ ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ"

Hedeflerinden bahseden genç teknik adam, "Ben Simeone'nin öğrencisiyim. Tek tek gidiyorum. Benim için en önemli maç önümüzdeki maç. Hedefimizde bir sapma yok. Umarım böyle devam eder. Herkes bir yerlerde yaşlanıyor. Önemli olan nasıl yaşadığın. Burak benim yüzümden hoca olmuştu. Selçuk da aynı şekilde. Umarım Avrupa arenasında Nuri gibi oralarda karşılaşma fırsatımız olur. Burak Yılmaz ile oynadığımız maç çok güzeldi." diye konuştu.