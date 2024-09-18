SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Manchester City - Inter | CANLI

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi, yenilenen formatıyla devam ediyor. Mücadelenin ilk haftadan alev aldığı turnuvada favoriler arasında yer alan iki ekip karşı karşıya geliyor. Manchester City evinde Inter'i ağırlıyor. İki ekibin de hedefi kazanarak sezona başlamak ve 3 puanı hanesine yazdırabilmek. Manchester City - Inter maçının canlı takibi takvim.com.tr'de...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Eylül 2024, 21:55 Güncelleme Tarihi 18 Eylül 2024, 22:03
Manchester City - Inter | CANLI

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde birbirinden önemli takımlar karşı karşıya geliyor.

Bu akşam gözlerin çevrileceği adreslerden biri İngiltere olacak. Manchester City evinde Inter ile karşılaşacak. Real Madrid'den sonra kupanın 2. favorisi olan mavilere karşı İtalyan devi zorlu deplasmandan zaferle dönmeyi hedefliyor.

Manchester City - Inter maçının canlı takibi takvim.com.tr'de...

CANLI TAKİP

Manchester City - Inter maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsinizManchester City - Inter maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz

MANCHESTER CITY - INTER MAÇI İLK 11'LERİ

Manchester City: Ederson, Akanji, Dias, Gvardiol, Rodri, De Bruyne, Bernardo, Savinho, Grealish, Haaland

Inter: Sommer, Bisseck, Acerbi, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto, Thuram, Taremi

Manchester City Inter'i yenip Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanmıştıManchester City Inter'i yenip Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna uzanmıştı

MANCHESTER CITY - INTER MAÇI ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Inter ile bugüne kadar Avrupa kupalarında bir kez karşılaşan Manchester City, 2023?te Şampiyonlar Ligi finalinde sahne alan mücadeleyi Rodri?nin golüyle 1-0 kazandı.
Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında dört farklı İngiliz temsilcisini yenen Inter (Newcastle, Arsenal, Chelsea & Liverpool), turnuva tarihinde bu topraklarda beş farklı ekibi mağlup eden dördüncü takım olmayı hedefliyor (Barcelona; 7, Real Madrid; 5 & Bayern Münih; 5).
Şampiyonlar Ligi?nde oynadığı son 23 maçı kaybetmeyen Manchester City (16G 7B) bu sezon turnuvadaki ilk iki karşılaşmasından mağlup ayrılmazsa, Kupa 1 tarihinin en uzun yenilmezlik serisini egale edecek (Manchester United; Eylül 2007-Mayıs 2009).
Şampiyonlar Ligi?ndeki son 20 maçının üçünü kaybeden Inter (11G 6B), turnuvaya son dokuz katılımının sadece birine galibiyetle başladı (5B 3M).
Şampiyonlar Ligi?nde 50+ maça çıkan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet oranına sahip isim Pep Guardiola (%63.7; 109/171).
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi?nde baskı karşısında en yüksek pas yüzdesi yakalayan takım olan Manchester City?nin bu oranı (%89.9), turnuvada mücadele eden diğer 31 takımın 30?unun genel pas isabet oranından daha yüksekti (Real Madrid; %90.2).
Şampiyonlar Ligi?nde 50+ maça çıkan oyuncular arasında Kevin De Bruyne?den (0.35; 25 asist/72 maç) daha yüksek asist ortalaması yakalayan tek isim Neymar (0.37).
Şampiyonlar Ligi?nin son beş sezonunda da ağları havalandıran Lautaro Martinez, Inter formasıyla turnuvada üst üste altı sezonda gol sevinci yaşayan ikinci oyuncu olmayı hedefliyor (Julio Cruz; 2003/04-2008/09).
Şampiyonlar Ligi?nde forma giydiği 39 maçta 41 gol atan Manchester City santrforu Erling Haaland (1.05), turnuva tarihinde en az beş karşılaşmaya çıkan oyuncular arasında maç başına 1+ gol ortalaması yakalayabilen tek isim konumunda.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi?nde en az iki maça çıkan kaleciler arasında en yüksek kurtarış yüzdesine sahip isim olan Inter file bekçisi Yann Sommer (%86), kalesine gelen 29 şutun 25?inde gole izin vermedi.

Inter final maçı sonrasında büyük üzüntü yaşamıştıInter final maçı sonrasında büyük üzüntü yaşamıştı

INTER ÖNDE

İki takımın zorlu mücadelesine tanık olunacak maç öncesinde Inter rakibine göre üstün durumda. italyan temsilcisi bugüne kadar 3 kez kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi. City ise önceki sezon, bu akşamki rakibini 1-0 yenerek mutlu sona ulaşmıştı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Fed faiz kararını açıkladı! Dört yıl sonra bir ilk: 50 baz puan düştü | Altın rekor kırdı
İsrail’den Hizbullah’a eş zamanlı ikinci siber saldırı! Görüntüler ortaya çıktı | BMGK acil toplanacak
Türk Telekom
Başkan Erdoğan anayasanın ilk 4 maddesi tartışmalarına son noktayı koydu: Tavrımız net
Hizbullah’a siber saldırının arka planı! Tayvan-Avrupa hattında aylar süren hazırlık: Apar topar kapatıldı
FETÖ bitmiş! Yeğeninin O*** çocukları kaçırdı dediği Fetullah Gülen kabak gibi şişti... Mezarı bile hazır
Engelli ve eski hükümlüye 400 bin TL hibe! 6 Aralık son gün! Hibe desteğine kim nasıl başvurabilir? İşte şartlar
Fenerbahçe - Galatasaray derbsinin hakemi belli oldu! İşte 6. haftanın hakemleri...
TAKVİM satır satır yazmıştı! Talabani - ABD - PKK ortaklığı terörist itirafında: Süleymaniye Havalimanı’nda örgüt hastanesi
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal açıkladı: Mobilde güçlü büyüme tarihi rekor!
Narin Güran’ın ölümünde aile içi ’grup sex’ ve ’çarpık ilişki’ ihtimali! Arif Güran’a ezberletilen senaryo... Çelişen ifade artan muamma
İBB’nin metrekare oyunu... Takvim’i yalanlamaya çalışırken itiraf ettiler: Boykot pankartına ceza!
Barış Boyun hakkında rekor ceza talebi! İddianamede şok detaylar
İstanbul’u kana bulayacaktı! Haydar Ali Cuma kod adlı PKK/YPG’li terörist İmad Al-Halaf yakalandı!
Türkiye’de risk var mı? Bakan Uraloğlu’ndan Lübnan’da infilak ettirilen cihazlara ilişkin açıklama
SON DAKİKA