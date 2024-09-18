Dursun Özbek’ten karaborsa bilet açıklaması: Söz veriyorum! Cezasız kalmayacak

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Galatasaray Divan Kurulu Eylül ayı Olağan Toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlendi. "DAHA İYİSİNİ BAŞARACAĞIZ"

Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mali tablolarla ilgili bilgiler vererek, "Yaklaşık 5.5 milyar TL'lik dönem sonu karına ulaştık. Bu dönem sonu karı Galatasaray tarihinde bir rekoruna da işaret ediyor. Yaklaşık 200 milyon TL olan Galatasaray Spor gelirlerinin, 2 milyar TL'nin üzerine çıkması ve 17 milyon Euro olan sponsorluk gelirlerinin de 60 milyon Euro'ya çıkmasıyla dolayı bu kar oluşmuştur. Kur farkına rağmen bu rakamın önemli olduğunu düşünüyorum. Yaptığımız çalışmaların meyvelerin sonucu almaktan dolayı çok mutluyuz. Her zaman Galatasaray'ın çıkarlarını koruyarak daha iyini başaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek "ANLAŞMALARI ASKIYA ALDIK"

Kulübün şu anda 40'tan fazla sponsorluk anlaşması olduğunu hatırlatan Başkan Özbek, "Bu sözleşmelerin hepsi kulübümüzün çıkarlarını korumak üzere hazırlanmış özel sözleşmelerdir. Sponsorluk sözleşmesine aykırı tanıtım ya da davranış sözleşmenin tek taraflı fesih edilmesi anlamına gelir. Dün akşam itibarıyla yeni sponsorluk anlaşmasını askıya aldık. Elimize netleşen bilgi ve belge olmamasına rağmen bu kararı aldık. Süreci takip ediyoruz. Bu konuda son kararımızı vereceğiz" şeklinde konuştu.

Mecidiyeköy'deki binayı konut projesine dönüştürerek, 1.3 milyar TL gelir elde ettiklerini söyleyen Özbek, "126 bağımsız bölüm satıldı. Elimizde 61 tane bağımsız bölüm var. Buradan elde ettiğimiz fonla Florya'daki 45 dönümlük araziyi satın aldık. 1.1 milyar TL'lik ek hasılat daha bekliyoruz. Bugüne kadar inşaatın uzamasının sebebi çalıştığımız şirketin, yaptığımız anlaşmasının koşullarına uymaması ve bu konuda bize zorluk çıkarmasından dolayı kaynaklanıyor. Hatta geçenlerde silah çekilmesine giden tatsız bir olay yaşadık. Bu yaşanan olayın ne kadar yorucu ve hassas idare edilmesi gerektiğini hatırlattı. Florya'da kulübümüzün kendi imkanlarıyla aldığı arazinin konsolide bütçemize değerleme olarak büyük katkı yaptığı görüyorsunuz. Satın alma kararının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. İhale bağımsız komisyon tarafından sürdürülüyor. Önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacağız" ifadelerini kullandı.